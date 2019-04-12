کشف دو جسد زن و مرد تحت تعقیب پلیس آگاهی در یک انباری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در تشریح این خبر بیان داشت: ساعت ۲۳ و ۵۰ دقیقه شب گذشته مأموران کلانتری ۱۲۰ سید خندان حسب تماس‌های شهروندان با ۱۱۰ در جریان بوی تعفن شدیدی از یک انباری در مجتمع مسکونی قرار گرفتند.



وی ادامه داد: مأموران کلانتری سریعاً در محل حاضر شدند. در بررسی‌ها مشخص شد در انباری باز نمی‌شود که به این ترتیب با هماهنگی‌های قضائی قفل در انباری شکسته شد.



وی افزود: در ادامه مأموران با مشاهده اجسادی مربوط به یک خانم ۳۶ ساله و آقایی ۳۳ ساله، ماجرا را به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام کردند که تیم تشخیص هویت آگاهی نیز برای انجام تحقیقات اولیه در محل حضور یافتند.



این مقام انتظامی در ادامه اظهار داشت: با انجام تحقیقات از همسایه‌ها، مشخص شد خانم، خواهر صاحب انباری می‌باشد



سرهنگ موقوفه‌ای توضیح داد: حسب استعلام‌های اولیه مشخص شد هر دو متوفی از کیف قاپ های تحت تعقیب پلیس آگاهی می‌باشند و همچنین در بازرسی‌های بیشتر در انباری چندین دسته کلید و یک قیچی آهن بر بزرگ به همراه سوئیچی متعلق به یک خودرو کشف شد که تحقیقات مأموران مشخص کرد سوئیچ نیز متعلق به خودروی تیبای سرقتی می‌باشد که هفدهم فروردین ماه در شهر تهران مورد سرقت قرار گرفته بود که خودرو نیز جلوی مجتمع کشف گردید.



وی تصریح کرد: چند روزی از مرگ خانم و آقا در آن انباری می‌گذشت و ظاهراً به مواد مخدر نیز اعتیاد داشتند و اجساد نیز به شدت متعفن بودند که به نظر می‌رسد علت اولیه فوت آنان گاز گرفتگی بود که با دستور بازپرس کشیک قتل پایتخت دستور انتقال اجساد به پزشکی قانونی نیز صادر شد تا علت مرگ مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

وی گفت: انباری متعلق به برادر سارق زن بوده است.