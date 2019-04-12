نجات جان ۶ ملوان توسط دریابانان در آب های شمالی خلیج فارس

سردار عبداله نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته برابر اعلام بی سیمی از طریق کانال بین المللی مبنی بر غرق شدن یک فروند لنج تجاری به علت نقص فنی و طوفانی بودن دریا درخواست کمک کرد که پس از تماس با کنترل اداره بندر و دریانوردی آبادان اعلام داشتند که شناور ناجی (امداد و نجات دریایی) برای کمک رسانی اعزام شده اما به دلیل مواج و طوفانی بودن دریا و همینطور نوع شناو قادر به پهلوگیری نبوده است.

وی افزود: با وجود مواج و طوفانی بودن دریا و اینکه در چنین شرایطی گشت‌های دریابانی نباید به دریا اعزام شوند ولی صرفاً به خاطر نجات جان خدمه شناور که مدام استمداد کمک می‌کردند، در یک اقدام جهادی دریابانان آبادان با شناور سازمانی به محل اعزام و خوشبختانه هر نفر خدمه شناور در حال غرق شدن را نجات دادند.

فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد لنج تجاری به همراه ناخدا و تعداد پنج نفر ملوان که حامل بار موادغذایی و ظروف یکبار مصرف چند روز پیش از مبدا دیلم به مقصد کشور کویت خارج شدند که بنا به اظهارات ناخدا اجازه ورود به بندر کشور کویت داده نشد و مجبور به مراجعت شدند ولی به علت شرایط جوی نامناسب و طوفانی بودن دریا در بازگشت در دام طوفان اسیر و دچار حادثه شدند.

سردار نظرپور در پایان عنوان کرد: دریابانان خوزستان علاوه بر تأمین نظم و امنیت مرزهای آبی استان مجاهدانه در خدمت رسانی به مرزنشینان خدمت می‌کنند و در نجات جان دریانوردان و حادثه دیدگان در دریا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.