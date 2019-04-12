همه ایران سپاهی هستند/ ترامپ هنوز سپاه پاسداران را نشناخته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به سیل اخیر در مناطقی از کشور، اظهار کرد: در این سیل خطرناک ناله‌هایی بلند است که برخی خوب می‌شنوند و کمک کردند، خدا هم صدای این افراد را می‌شنود و اجابت می‌کند.

وی افزود: اما برخی افراد پول دارند ولی به سیل‌زدگان کمک نمی‌کنند. من به این‌ها هشدار می‌دهم که به خودتان رحم کنید تا خدا صدایتان را بشنود.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اقدام آمریکا علیه سپاه تصریح کرد: ترامپ با یک اقدام احمقانه سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریست قرار داد. اینکه یک نهاد حکومتی و نیروی نظامی یک کشور که از اجزای مهم هر نظام حکومتی است به عنوان یک گروه تروریستی محسوب شود، با همه اصول و مقررات بین المللی مغایرت دارد و من نمی‌دانم این ترامپ احمق چه بلد است و اینکه اصلاً می فهمد چه کار می‌کند یا نه؟

وی بیان کرد: بسیاری از کشورهای دنیا این اقدام آمریکا را زیر سوال برده و آن را موجب پیچیده‌تر شدن وضعیت خاورمیانه دانسته‌اند و برخی از خودی‌های آمریکا هم گفتند که این اقدام آمریکا جان نیروهای آمریکایی را به خطر می‌اندازد، یعنی خودشان می‌دانند اما خدا کند این ترامپ بفهمد.

امام جمعه موقت تهران افزود: امروز برای تمام مردم دنیا ثابت شده است که مادر تروریست آمریکا است و همین ترامپ به صراحت اعتراف کرده که طالبان و القاعده را بوجود آورده است. خودشان به صراحت اعلام کردند که بوجود آورنده تروریست بودند. حالا چی شده که بیانیه‌ای به این شکل علیه سپاه صادر می‌کنند؟ آمریکا داعش، جبهه النصره و احرارالشام را حمایت کرد و این سپاه بود که مولود خبیث آمریکا یعنی داعش را در منطقه به فلاکت انداخت و جلوی تحقق اهداف آمریکا در منطقه را گرفت.

موحدی کرمانی تصریح کرد: خیلی مضحک است که بگوییم آمریکا مخالف تروریسم و سپاه تروریست است.

وی بیان کرد: آمریکا تخریب و تحقیر ارکان اقتدار نظام اسلامی را هدف گرفته و به خیال خام خود به دنبال فروپاشی نظام و تسلیم مردم از درون است. می‌گویند کارهایی کنیم که مردم ایران تحت فشار قرار بگیرند و کم کم دست‌هایشان را به نشانه تسلیم شدن بالا ببرند. ترامپ در بیانیه خود می‌گوید این اقدام میزان فشار ما را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه تحلیلگران سیاسی آمریکا هم این اقدام را بی ثمر دانستند، گفت: نتیجه این بیانیه در داخل کشور ما چه شد؟ افزایش انسجام و همدلی همه نیروهای انقلاب و عکس العمل رؤسای قوا را به دنبال داشت. سخنان نمایندگان محترم را دیدید که همه با هر گرایشی در حمایت از سپاه بیانیه دادند، رئیس جمهور محکم و قاطع از کیان سپاه دفاع کرد، آحاد مردم، تشکل‌ها و احزاب سیاسی همه از سپاه حمایت کردند. احمق‌ها نمی‌دانند که همه ایران سپاه پاسداران است و همه ما پاسداران انقلاب هستیم.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: نفوذ معنوی و تأثیرگذار ایران در منطقه غرب آسیا، از یک طرف و شکست مفتضحانه آمریکا در کنفرانس لهستان که به منظور ائتلاف علیه ایران تشکیل داده بود از طرف دیگر، این دو برنامه هوش از سر ترامپ برده و او را دیوانه کرده است. او می بیند پس از هزینه کردن ۷ تریلیون دلار باید با چراغ خاموش، با ترس و وحشت وارد عراق شود و این طور بود که طعم خواری و ذلت را شکر خدا کشید.

موحدی کرمانی تصریح کرد: ترامپ از انقلاب اسلامی ایران و سپاه پاسداران عصبانی است و به قول شهید بهشتی، آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. آقای ترامپ! بیچاره تو هنوز سپاه را نشناختی. سپاه همچون کوه ایستاده، دستاوردهای انقلاب را سپاه حفظ می‌کند، سپاه مطیع محض و ذوب در ولایت است، سپاه خادم مردم است و در رفع گرفتاری‌های مردم پیشگام است، به همین دلیل در دل مردم جای دارد، سپاه بازوی توانا و قدرتمند کشور است. آقای ترامپ! با دم شیر بازی نکن، سپاه می‌تواند اگر رهبر اجازه دهد با قدرت موشکی خود، تل آویو را با خاک یکسان کند.

وی در ادامه با اشاره به وقوع سیل در برخی نقاط کشور، گفت: از ابتدای سال نو شاهد بارش‌های شدید و بی سابقه بودیم و متأسفانه وقوع سیل خسارات زیادی را به بار آورد و برخی افراد مجبور به تخلیه محل سکونت خود شدند. از همان ابتدای حادثه، رهبری دستور دادند تا نیروهای مسلح و مسئولین به مدد آسیب دیدگان بشتابند و همه امکاناتی را که لازم است به کار گیرند. با حضور نیروهای ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، هلال احمر، کمیته امداد و بسیاری از سازمان‌های مربوطه و مردم تا حد قابل توجهی از افزایش تلفات کاسته شد.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: هر چند این حادثه تلخ بود اما حضور مردم، مسئولین، نیروهای جهادی سپاه و ارتش در مناطق سیل زده، صحنه‌های بی بدیلی از وحدت، محبت و همبستگی مردم ایران را به نمایش گذاشت.

موحدی کرمانی افزود: انشاالله این همدردی و کمک از سوی نهادها و مردم، تا بازگشت شرایط عادی ادامه خواهد داشت.

وی گفت: سیل خسارت سنگینی را به بار آورد و جان بعضی از مردم عزیز ما را هم گرفت، اما قطعاً این بارش‌ها کشور را از وقوع بحران بزرگ خشکسالی نجات داد. خشکسالی یک خطر و تهدید برای کشور به حساب می‌آمد، بحرانی که آثار تخریبی آن به مراتب بیشتر از خسارات سیل بود.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: هر چند سیل یک بلای طبیعی محسوب می‌شود اما چنانچه زیر ساخت‌های لازم برای مهار بارش‌ها را داشته باشیم، میزان خسارات و تلفات به شدت کاهش می‌یابد. همچنین، لایروبی رودخانه‌ها، پیش بینی درست از میزان بارش، ایجاد کانال‌های موازی برای دور کردن آب از شهرها می‌تواند از جمله اموری محسوب شود که در کاهش خسارات این بلای طبیعی تأثیر داشته باشد.

موحدی کرمانی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش آثار مخرب سیل انجام پروژه‌ها و عملیات آبخیزداری به منظور تقویت پوشش گیاهی، حفاظت خاک و افزایش نفوذپذیری و در نتیجه کاهش پتانسیل سیل‌خیزی است. مساله فوری کاهش آلام مردم شامل بازسازی مناطق و منازل آسیب دیده مردم، ترمیم خرابی‌ها، جبران خسارات محصولات کشاورزی، بازسازی زمین‌های کشاورزی و حمایت جهت کسب و کار مردم آسیب دیده است. امیدواریم با تدبیر دولت محترم و همراهی مردم، شرایط مناطق سیل زده هرچه زودتر به حالت عادی بازگردد.