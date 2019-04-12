به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس جمهور، برنامه‌های سال ۹۸ این وزارتخانه با محوریت رونق تولید بررسی و رهنمودهای رئیس جمهور بیان شد. در این دیدار، حسن روحانی در جریان اقدامات انجام شده سال ۹۷ قرار گرفت و بر ضرورت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید و تلاش شبانه‌روزی برای حل مشکلات این بخش تاکید کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به شعار سال، برنامه‌های خود را بر مبنای رونق تولید، عوامل مؤثر بر آن و سایر الزامات قرار داده است که جزئیات آن به رئیس جمهوری ارائه و حسن روحانی نیز در مورد آن تاکید کرده است که همت دولت، برای رونق تولید به صورت شبانه روزی است.

توسعه معادن و صادرات به کشورهای همسایه در اهم برنامه‌های سال ۹۸ قرار دارد؛ ضمن اینکه در این جلسه موارد دیگری مانند اصلاح فرآیندها و شفاف سازی مرتبط با فضای کسب و کار، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان، ساماندهی لجستیک تجاری، اصلاح نظام توزیع و همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی مطرح شد.

روحانی در این نشست با رهنمودهای ارزشمند، راهکارهای کلی را ارائه و تاکید کرد: برنامه‌های اجرایی منجر به افزایش رضایت مردم شود.