برایان هوک: آمریکا در تلاش برای تضعیف سپاه پاسداران است

به گزارش خبرگزاری مهر، «برایان هوک»، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی بلومبرگ با طرح این ادعا که اگر به عراق، سوریه، لبنان، یمن یا بحرین نگاه کنید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در آن جا خواهید دید، همچنین این ادعای تکراری خود را مطرح کرد که ۶۰۳ نیروی آمریکایی در عراق توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شده‌اند.

برایان هوک این ادعا را نیز مطرح کرد که دستیابی به صلح در خاورمیانه بدون تضعیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حکومت ایران غیرممکن است و واشنگتن این هدف را دنبال می‌کند.

در حالی که دولت ترامپ از زمان خروج از توافق برجام ادعای به صفر رساندن فروش نفت ایران را مطرح کرده، اما در حال حاضر صادرات نفت ایران به مشتریان عمده همچنان ادامه دارد. با این حال هوک بار دیگر این ادعا را تکرار کرد که آمریکا در تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران است، چون ۸۰ درصد درآمد ایران از فروش نفت تأمین می‌شود.

به گفته برایان هوک در سال ۲۰۱۹ عرضه از تقاضا بیشتر خواهد بود و این فرصتی برای افزایش فشار بر ایران خواهد بود.

با وجود آن که پیش از این برایان هوک از عدم تمدید معافیت‌ها برای خرید نفت از ایران خبر داده بود، اما او در این گفتگو با عقب نشینی از اظهارات پیشین خود اعلام کرد که هنوز تصمیمی در مورد تمدید و یا لغو معافیت‌ها گرفته نشده و تا سه هفته دیگر با پایان این معافیت‌ها تصمیمات لازم از سوی آمریکا اتخاذ خواهد شد.

اظهارات ضدایرانی برایان هوک چند روز پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در تصمیمی بی سابقه اعلام کرد که نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد. تا کنون هیچکدام از رهبران سیاسی جهان به استثنای نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ولیعهد عربستان از این تصمیم ترامپ استقبال نکرده‌اند.