اردن در اجلاس منطقه ای بغداد شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی خبری صوت العراق، اردن در این اجلاس با هیئتی رسمی به ریاست "خلدون التلهونی" مدیرکل وزارت امور خارجه خود برای بررسی اوضاع بحرانی عراق و سازوکار مشارکت برای خارج کردن این کشور از درد و رنج کنونی آن شرکت خواهد کرد.

یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه اردن به خبرگزاری عراق گفت که مشارکت اردن تاکیدی بر اعتقاد این کشور درخصوص ضرورت افزایش تلاش بین المللی برای حمایت از عراق جهت بازگرداندن امنیت و ثبات خود، حفاظت از وحدت سرزمینی و حاکمیت خویش و تقویت آشتی ملی در میان همه اقشار ملت عراق است.

دولت عراق اعلام کرده است که اجلاس منطقه ای بغداد روز دهم مارس (نوزدهم اسفند) برای حمایت از روند سیاسی و تلاشهای دولت وحدت ملی برای استحکام بخشیدن به امنیت و ثبات عراق برگزار خواهد شد و از کشورهای همجوار، مصر، پنج عضو دائم (شورای امنیت)، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب برای حضور در آن دعوت به عمل آمده است.