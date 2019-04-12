سپاه فرزند انقلاب است/ همه برای حمایت آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه امروز در سومین حرم اهل بیت (ع) رنگ و بوی دیگر داشت، عطر و بومی همدلی و اتحاد در فضای حرم مطهر شاهچراغ (ع) پیچیده بود.

همه آمده بودند برای حمایت از کسانی که همواره آنها برای کمک و حمایت پیشقدم هستند و امروز مردم شیراز آمدند تا همه بدانند که قدر حضور و بودن آنها را می‌دانند و هیچگاه از حمایت آنها دست بر نخواهند داشت.

امروز همه برای حمایت به خیابان آمدند تا به دشمنان بگویند اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور هیچکس از حمایت فرزندان خود دست بر نمی‌دارد.

راهپیمایی بزرگ مردمی حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از نماز جمعه شیراز با شعار مرگ بر آمریکا آغاز شد.

کوچک و بزرگ آمدند تا به تمام دنیا بگویند سپاه فرزند انقلاب است و مردم نیز در کنار آنها قرار دارند.