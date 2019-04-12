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۲۳ فروردین ۱۳۹۸، ۱۳:۰۰

بعد از نظرسنجی AFC؛

عنوان بهترین گل هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا به مدافع پرسپولیس رسید

عنوان بهترین گل هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا به مدافع پرسپولیس رسید

شجاع خلیل زاده مدافع تیم فوتبال پرسپولیس عنوان بهترین گل هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا، سایت AFC انتخاب بهترین گل را برای مخاطبانش به نظرسنجی گذاشت.

در پایان این نظرسنجی، گل «قیچی برگردان» شجاع خلیل زاده به الاهلی عربستان به عنوان بهترین گل انتخاب شد.

از مجموع ۱۹۰ هزار و ۴۷۴ شرکت کننده در این نظرسنجی، ۱۴۰ هزار و ۳۱۵ نفر یعنی ۷۴ درصد مخاطبان کنفدراسیون آسیا به گل شجاع خلیل زاده رأی دادند تا این بازیکن عنوان بهترین گل هفته سوم را از آن خود کند و بالاتر از سه بازیکن دیگر قرار بگیرد.

گل سفاوی راسید بازیکن جوهر دارالتعظیم مالزی به شانگهای با ۲۲ درصد در رده دوم قرار گرفت. ژاوی هرناندز و علیجانوف بازیکنان السد قطر و پاختاکور ازبکستان هم هرکدام فقط دو درصد آرا را از آن خود کردند.

کد مطلب 4588469

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