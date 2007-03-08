فعالیت اقتصادی و عمرانی دولت نهم چندین برابر گذشتگان است / 80 درصد مصوبات استانی اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهورعصر امروز در یک نشست خبری گفت : سفرهای استانی هیات دولت نهم، مظهر رفتار ، باور و برنامه های عدالت محور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی این دولت است.

وی اظهار داشت : فقط به عنوان یک جنبه مثبت سفرهای استانی دولت می توان گفت، هیات وزیران در اختصاص متعادل و خداپسندانه اعتبارات، امکانات، منابع مدیریت وانسانی و حتی توجه ویژه و نگاه مهر ورزانه به تمام مردم شهرها و روستاها وشهرستان ها اصرار دارد.

وی درعین حال متذکر شد علاوه بر گروه های ضد انقلاب مهم خارج کشور که به سیاه نمایی از نظام جمهوری اسلامی می پردازند، برخی افراد سیاسی که پیشتر در مسند کار بودند احساس می کنند رقبای آنها با شکستن پوسته، شیوه جدیدی ابداع کرده اند از روی حسادت به مخالفت با دولت برخواسته و از طریق توطئه و جو سازی و فرافکنی خدمات مسئولان اجرایی را زیر سئوال می برند.

این عضو دولت نهم از این افراد خواست که به جای خرده گیری های بیهوده، در خدمت رسانی به ملت مشارکت کنند و در نفع این کار خیر که برای مردم رفاه و سعادت آورده وآخرت انسان ها آباد می گرداند سهیم شوند.

سعیدلو در ادامه به تشریح رویکردها، اهداف، دستاوردها و برنامه های دولت نهم در سفرهای استانی پرداخت و گفت: رویکرد دولت درحوزه اجرایی با سفرهای استانی آغاز شد و این سفرها بزرگترین دستاوردها را به همراه داشته است که می توان از جمله این برکات، به ارتباط مستقیم با مردم، اطلاع بدون واسطه از نیازها و خواسته مردم مناطق مختلف، توزیع مناسب امکانات برای همه بخش ها و محرومیت زدایی و اعتماد سازی اشاره کرد.

وی ادامه داد : انتخاب مصوبات از مدیریت استانی شروع می شود که حداقل 5 ماه قبل از سفر اسناد توسعه، اشتغال و برخی اسناد دیگر استانی و پروژه های اولویت دار بررسی می شود تا توزیع اعتبارات در طرح های عمرانی و تاسیسات زیربنایی به طور عادلانه صورت گیرد.

وی گفت : پس از آماده شدن اسناد، آنها را به تهران ارسال می کنند و در جلسات چند جانبه با حضور استاندار مسئولان سازمان مدیرتی و برنامه ریزی و وزیر مربوطه با صرف زمان زیادی بررسی می گردد و به صورت پیش نویس اولیه در دستور کار قرار می گیرد که این پیش نویس با نزدیک تر شدن زمان سفر با نمایندگان ملت مرور شده و پس از اخذ ایده های آنها مدون و در جریان سفر در هیات دولت تصویب و به دستگاه ها ابلاغ می شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولت در طول یک سال و نیم گذشته بیست و پنج سفر استانی انجام داده و در طول این سفرها کارهای انجام شده چه در ابعاد عمرانی و اقتصادی و چه در رفتار و تعاملات اجتماعی و فرهنگی به شهادت آمار و ارقام مستند چندین برابر سال های مسئولیت دیگران است که البته هنوز این اول راه و تلاش است.

سعیدلو با تاکید بر اینکه دولت در مرکز کشور سکون و آرامش ندارد و معتقد است عرصه خدمت گذاری باید گستره همه 30 استان در نظر گرفته شود گفت : همواره در تکاپو و فعالیت است و تا کنون به 261 شهرستان از مجموع 336 شهرستان سفر کرده که مجموعا 78% شهرستان های کل کشور را در بر می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در طول 25 سفرهای انجام شده توسط هیات دولت، 4574 مصوبه و توافقنامه منعقد شده است، در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبات، اظهار داشت: در طول سفرهای انجام شده 230 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (حدود 79درصد نمایندگان ملت) دولت را همراهی کرده و مصوبات هیات وزیران با مشارکت آنها و صد درصد مشارکت اقشار مختلف مردم به تصویب رسیده و این مسئله ضامن اجرایی آنهاست.

خبرنگاری از سعیدلو در باره اهرم های پیگیری مصوبات استانی دولت سئوال کرد که وی پاسخ داد: مصوبات قبل از نهایی شدن مقدماتی دارد که این مراحل با حضور نمایندگان استان بررسی می شود و پس از بررسی بندهای مختلف مصوبات، به تصویب هیات دولت می رسد و سپس با امضا معاون اول به استان و دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد.

وی افزود : در ابتدا روند اجرای پروژه ها از خود دستگاه یا سازمان اخذ می شود، پاسخ دریافتی به استان ارسال و درخواست تاییدیه می شود و گروه کارشناسی معاونت، به استان ها سفر می کنند از میزان پیشرفت، نحوه عملکرد دستگاه ها و اسناد مربوطه بازدید و فیلم و عکس تهیه می شود، سپس با معاونان استانداری ها و تک تک دستگاه ها جلسه برگزار می شود و بند بند مصوبات را بررسی می شود و علاوه بر این روش ها، ازطریق گروه های بازرسی، براساس اولویت پروژه ها گزارش می گیریم بنابراین ارائه گزارشات از اجرایی شدن مصوبات استانی دقیق بوده و آمار و ارقام وجود دارد.

خبرنگار دیگری از معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص درصد مصوبات استانی اجرا شده سئوال کرد که سعید لو پاسخ داد: با وجود آمار و مستندات در 19 سفر استانی که نتایج آن ها جمع بندی شده مصوبات درمجموع 4/80 درصد پیشرفت دارند .

وی افزود : پیشرفت عملیاتی واجرایی شدن مصوبات در استان ها از 33 تا 90 درصد با توجه به زمان سفر و مصوبه عملیاتی شده است و تعدادی از این مصوبات در هفته دولت و بخشی هم در دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید و دولت به بخشی از آن اهداف که بحث محرومیت زدایی، اشتغالزایی وغیره بوده، دست یافته است.

سعیدلو همچنین در خصوص رویکرد و تاثیر مصوبات استانی دولت واجرای آنها در مناطق و استان های مختلف کشور توضیح داد: نگاه دولت در اجرایی کردن مصوبات ابعاد مختلفی دارد. اجرایی کردن مصوبات تاثیرات شگرفی در حوزه های مختلف دارد برای مثال وقتی در منطقه ای سدی یا کارخانه ای احداث می شود، تاسیسات زیر بنایی در توسعه پایدار، اشتغالزایی، تولید موثر بوده و از مهاجرت نیز جلوگیری می کند که این چند جانبه نگری موجب می شود که به نیازهای منطقه ای، استانی پاسخ داده شود، نرخ بیکاری کاهش یابد و یک رفاه نسبی برای مردم فراهم گردد.

این عضو ارشد کابینه دکتر احمدی نژاد در ادامه در واکنش به تلاش برخی افراد و مطبوعات که سفرهای استانی به عنوان نقطه اعتماد مردم و مسئولان و فراهم کننده زمینه نشاط و تحرک مدیران و تسهیل در روند تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی را زیر سئوال می برند، گفت: دولت نهم با تمام وجود به دنبال تحقق اهداف نظام است و تا کنون نیز تلاش کرده تمام ملت ایران در تمام نقاط از ثروت و سرمایه ملی و فرصت های موجود کشور به طور عادلانه برخوردار باشد.

وی افزود: دولت برای تحقق این اهداف، سفرهای استانی را سرلوحه امور قرار داد تا در میدان عمل، تنگناها و مشکلات را شناسایی نماید و گام های عدالت طلبانه بردارد؛ گر چه امکان دارد در اجرای امور مشکلاتی نیز پیش بیاید و مصوبه ای به دلایل فنی و یا به هر علتی با موانعی مواجه شود که البته این مساله به معنای آن نیست که دولت به دنبال اجرایی شدن مصوبات نیست.

سعید لو با تاکید بر اینکه اعتقاد و عزم دولت بر آن است که مصوبات استانی به صورت کامل و صددرصد اجرای شود ادامه داد: دولت هر جا متوجه شود مصوبات به دلایل گوناگون اجرایی نشده اند، تلاش می کند با کمک دستگاه های مربوطه موانع را رفع نماید و در حقیقت نمایندگان ملت نیز در به ثمر رسیدن مصوبات هیات وزیران نقش اسااسی دارند.

وی افزود : از سوی دیگر ممکن است ضعف هایی نیز به دلیل بروکراسی حاکم بر کشور وجود داشته باشد گرچه بزرگ نمایی آن اقدامی نادرست است و از آنجا که هدف خدمت به مردم است این گونه شبهات نیز با همدلی و تعامل قابل حل است.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص عملکرد برخی افراد که با بزرگنمایی نارسایی ها، دولت را متهم به عدم توجه به تحقق وعده های خود می کنند، اظهارداشت: نمایندگان ملت قبل از تصویب مصوبات، از بند بند مصوبات اطلاع دارند و در جلساتی که با آنها برگزار می شود توافق صورت می گیرد واین مصوبات بر اساس متن مصوبه پی گیری و عملیاتی می شود.

وی با بیان این جمله که مصوبات استانی مطابق برنامه های مصوب تصویب می شود گفت : برخی نمایندگان نگرانی های خودرا درباره مصوبات استانی اعلام کرده اند وما طی نامه ای از آنها دعوت کرده ایم تا مصوبات را بررسی کنیم با هم بررسی کنیم .



خبرنگار مهر به سعید لو گفت که انجام سفرهای استانی و جمع آوری نامه های مردمی در این سفرها تنها مورد اشکال مدیران دولت های گذشته نیست و حتی برخی اصولگرایان از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به این مسئله ابراز نارضایتی کرده اند که معاون اجرایی رئیس جمهور پاسخ داد: آقای حداد عادل پس از سفر به استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان از اجرایی شدن مصوبات استانی ابراز رضایت کردند.

وی ادامه داد: آقای حداد عادل در یک اظهار نظر صرفا گفته است نهاد قانونگذاری دارای اعتبارات نیست و مردم از رئیس مجلس نخواهند که در طول سفرها میان آنها پول توزیع کند و در جذب اعتبارات باید از طریق سیستم نظام مند صورت گیرد .





عده ای ورشکسته سیاسی و منزوی از مردم که در طول سالیان اشغال مسندهای اجرایی فرصت های زیادی را از ملت گرفته اند و اکنون گذشته بی کیفیت آنها آشکار شده، دست به جو سازی می زنند

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد :اما عده ای ورشکسته سیاسی و منزوی از مردم که در طول سالیان اشغال مسندهای اجرایی فرصت های زیادی را از ملت گرفته اند و اکنون گذشته بی کیفیت آنها آشکار شده، دست به جو سازی می زنند.

خبرنگار دیگری از سعیدلو سئوال کرد "با توجه به شعارهای دولت نهم در خدمت رسانی صادقانه به آحاد جامعه، مردم انتظار دارند اثرات شهود و ملموس خدمت رسانی را در زندگی جاری بینید آیا این انتظارات محقق می شود ؟" سعید لو اظهار داشت: این حق مردم است که از مسئولان طلب کنند، دولت نهم برای برخورداری آحاد مردم از فرصت ها قدم های بلندی برداشته است، برنامه ها به صورت کوتاه، میان و بلند مدت است، آثار برنامه ریزی بلند مدت به خاطر زمان بر بودن ممکن است تاثیر آنی نداشته باشد اما منجر به پیشرفت و توسعه کشور می شود.

وی ادامه داد: دولت نهم برای فراهم کردن بستر عدالت و مهرورزی شناسایی اقشار فقیر و محروم جامعه را در دستور کار دارد تا از طریق دستگاه های مربوطه امکانات در اختیار آنان قرار گیرد که این روند ادامه دارد.

سعیدلو گفت : در سال آینده مقرر شده خانواده های محروم دیگر زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرند، در میان مدت نیز دولت با شناسایی دهک های پایین جامعه واگذاری سهام عدالت را آغاز کرده تا کنون 6 میلیون نفر از این سهام بهره مند شده اند و به زودی واگذاری سهام به چهار میلیون نفر نیز آغازمی شود.

وی افزود: تخصیص اعتبار به بنگاه های زودبازده، در اختیار گذاشتن تسهیلات برای مسکن و ازدواج و ... از دیگر برنامه هیات دولت بوده است که تا کنون نیز بخش زیادی از آنها به ثمر نشسته است.

خبرنگاری خواستار توضیح معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص عملکرد دولت در زمینه تمرکز زدایی و آثار این کار شد که سعید لو پاسخ داد: تمرکز زدایی یک ضرورت است زیرا بالندگی بدون تمرکز زدایی امکان ندارد دولت در بخش بومی کردن مدیران، برای تقویت جریان نخبگی در کشور اقداماتی انجام داده است که در سایه آن کل کشور توسعه موزون پیدا کند که دراین راستا سفرهای استانی دولت زمینه ای مناسب برای انتقال تصمیم گیری ها به استان ها است.

معاون اجرایی رئیس جمهور، اعطای مسئولیت و اختیارات در سطح استان ها به شورای برنامه ریزی استان ها و اعطای اعتبارات از سطح ملی به استانی و انتقال مراکز اقتصادی به استان ها را از جمله اقدامات دولت نهم در راستای تمرکز زدایی برشمرد و گفت :این اقدامات به مدیران استانی این امکان را می دهد که متناسب با توقعاتی که از آنها می رود از اختیارات بهره مند شود

وی گفت : با توجه به جهت گیری های دولت در توجه به امور استان ها و توجه به حوزه امور عمرانی استان ها، با امکان بهتری به استقبال سال 86 می رویم و اعتبارات استانی در سال آینده حدود 20 درصد رشد دارد.