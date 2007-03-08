ترکیه در صدد افزایش همکاریهای اقتصادی با اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در گزارش خود با اشاره به سفر یک هیئت بازرگانی تحت سرپرستی "کورساد توزمن" وزیر کشورترکیه به اسرائیل می نویسد که این سفر برای مشارکت در سومین کمیته مشترک اقتصادی است و هیات ترکیه ای بر آن است تا روابط تجاری و اقتصادی را با تل آویو توسعه دهد.

توزمن که گروهی از بازرگانان ترکیه او را در این سفر همراهی می کردند همچنین از حرم شریف در بیت المقدس دیدار کرد.

"عبدالعظیم العظیم شلهاب" یکی از مقام های بیت المقدس که این مقام ترک را در دیدارش از مسجدالاقصی همراهی می کرد، از محدودیتهای که برای ورود فلسطینی ها به این مکان مقدس اعمال می شود به او شکایت کرد.

شلهاب خطاب به طرف ترکیه ای گفت : شما می توانید از ترکیه بیائید آزادانه وارد مسجد شوید اما کسانی که در خارج از بیت المقدس هستند برای ورود به اینجا با مشکلاتی رو به رو می باشند.

در حدود 40 شرکت ترکیه ای که در حوزه های غذایی، لوازم خانگی، جواهر، نرم افزاز، بسته بندی ، مواد ساختمانی ، چرم ، پارجه و بافندگی فعالیت می کنند وزیر کشور ترکیه را در این سفر همراهی می کنند.

توزمن همچنین از تلااش بازرگانان ترکیه برای کار در اسرائیل قدردانی کرد و این گروه را نمایندگانی توصیف کرد که می توانند پل های بین آنکارا- تل آویو بسازند.

وی همچنین از فعالیت 180 مؤسسه اسرائیلی در ترکیه خبر داد.