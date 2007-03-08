کاهش همکاری آژانس با ایران اقدامی سیاسی با هدف جنگ روانی است / مجلس درباره محدوده تعهدات هسته ای ایران تصمیم می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در اموربین الملل، که پس از دیدار با وزیر امور خارجه کومور در جمع خبرنگاران سخن می گفت : در پاسخ به سئوالی مبنی بر تاثیر تصمیم امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در قطع همکاری در 23 پروژه هسته ای برفعالیت های هسته ای ایران گفت : فعالیت های هسته ای کشورمان تاکنون براساس خود اتکایی بوده و هیچ گاه کمک های آژانس بین المللی انرژی اتمی نقش تعیین کننده در پیشرفت فعالیت های هسته ای ایران نداشته است .



وی تاکید کرد : با این گونه تصمیمات هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.

ولایتی این تصمیم را نتیجه فشار سیاسی یکی از اعضای تاثیر گذار آژانس به عنوان یکی از حلقه های زنجیره جنگ روانی در این نهاد بین المللی دانست و گفت :قطع این همکاریها تاثیری در خودکفایی ایران نخواهد گذاشت.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در پی این اقدام ، چارچوب همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تغییر خواهد کرد گفت: این امور بر عهده تصمیم گیران درمجلس و دولت است



مشاور رهبر معظم انقلاب در اموربین الملل به اظهارات روز گذشته غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که گفته بود : نمایندگان ملت راجع به همکاری ها در امورهسته ای متناسب با اقدامات آنان تصمیم خواهند گرفت.

وی خاطر نشان کرد: باید منتظر ماند و دید مجلس چه تصمیمی را در این باره اتخاذ خواهد کرد.