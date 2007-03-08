دولت امپریالیست آمریکا توجهی به حقوق بشر ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس ، تظاهرکنندگان برزیلی درحالی که ساعتی پیش بوش سفر خود به برزیل را آغاز کرده است، در برابر یک معدن در جنوب شرقی این کشور تجمع کردند.

در این تظاهرات که با واکنش شدید پلیس بزریل مواجه شد، چندین نفر ازجمله یک زن حامله زخمی شدند.

تظاهرکنندگان در بیانیه ای تاکید کردند که دولت امپریالیست آمریکا توجهی به حقوق بشر و محیط زیست ندارد.

جالب توجه است که دولت برزیل در راستای ورود رئیس جمهوری آمریکا حدود چهارهزار نیروی امنیتی را برای تامین امنیت این سفر به خدمت گرفته است و این درحالی است که نیروهای پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) و ماموران مخفی این کشور نیز در این راستا فعالیت دارند.

در سفر رئیس جمهوری آمریکا که از امروز شروع شده و تا چهارشنبه هفته بعد (23 اسفند) ادامه خواهد داشت، بوش علاوه بر برزیل، از کشورهای مکزیک، اوروگوئه، کلمبیا و گواتمالا نیز بازدید خواهد کرد.

بوش در آخرین مرحله از سفر خود وارد مکزیک می شود که مهمترین محور گفتگوهای بوش با مقامهای این کشور درباره قاچاق مواد مخدر از این کشور به آمریکا خواهد بود.

این درحالی است که براساس نظرسنجی های جدیدی که در دو کشور برزیل و مکزیک انجام شده، 80 درصد از مردم این کشورها با سیاست خارجی آمریکا مخالف بوده و درباره موضوع عراق 85 درصد از مردم این دو کشور اعتقاد دارند که آمریکا در اداره عراق دچار اشتباه شده است.