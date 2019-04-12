حوزه هنری گیلان به عنوان بهترین گروه تاریخ شفاهی کشور انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرحلم در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه این هفته رشت با اشاره به هفته هنری که مصادف با شهادت مرتضی آوینی است، اظهار کرد: حوزه هنری انقلاب اسلامی داعیه دار هنر انقلاب در کشور است.

وی در ادامه به عملکرد حوزه هنری استان گیلان اشاره کرد و افزود: کارهای اجرایی، تولید آثاری از قبیل فیلم، انیمیشن، خلق آثار تجسمی، خوشنویسی، گرافیک، آلبوم‌های موسیقی، تولید کتاب‌های ادبی و هنری در حوزه گیلان شناسی بخشی از اقدامات انجام شده در این حوزه است.

وی با اشاره به انتشار ۷۳ کتاب و پروژه تاریخ شفاهی در حوزه پژوهشی گیلان و افزایش آن تا ۱۱۰ جلد افزایش، گفت: پروژه تاریخ شفاهی برنامه‌ای است که حوزه هنری در سراسر کشور آن را در دستور کار خود قرار داده و کتاب‌های شفاهی سرآمد اثرات هنری در کشور است.

معاون حوزه هنری گیلان با بیان اینکه در گیلان تاکنون ۵۰ عنوان تاریخ شفاهی منتشر شده است، ادامه داد: ۲۶ کتاب مربوط به آزادگان منتشر شده است و در سال گذشته نیز در انتخاب کتاب سال دفاع مقدس، حوزه هنری گیلان به عنوان بهترین گروه تاریخ شفاهی کشور انتخاب شده است.

وی بیان کرد: موضوعاتی همانند شهدا، هنرمندان رجال سیاسی، روحانیت، بلایای طبیعی و و نشر اولین کتاب درباره زلزله سال ۶۹ رودبار و منجیل با عنوان «لاله‌های بی صدا» از دیگر موضوعات است.