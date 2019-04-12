به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جام، این شهر ضمن بیان اینکه اقدام خصمانه این کشور در تروریست اعلام کردن سپاه نیز در عرصه بین المللی محکوم به شکست خواهد بود، ابراز کرد: اقدامات آمریکا و ترامپ دیگر اعتبار بین المللی ندارند.

وی با بیان اینکه حرکت احمقانه آمریکا در قبال سپاه پاسداران، همچون حرکات دیگر آنان محکوم به شکست است، افزود: آمریکا با این اقدام خصمانه جواز قتل نظامیان خود در منطقه را صادر کرد.

اقدام ترامپ در قبال سپاه بزدلانه بود

امام جمعه میامی بیان کرد: تصمیم ترامپ در قبال سپاه، اقدامی بزدلانه، خبیثانه و احمقانه است که مهمترین عامل آن جنگ طلبی تعدادی از سیاستمداران آمریکا و اسرائیل محسوب می‌شود.

صفایی پور با بیان اینکه آمریکا به‌دنبال مقصر شناختن سپاه ایران به عنوان عامل مشکلات اقتصادی بود، افزود: ترامپ سپاه را عاملی برای مشکلات ایران معرفی می‌کند تا ذهنیت مردم نسبت به این نیروی ولایی تغییر پیدا کند که البته مردم ایران این توطئه‌های را با حمایت همه‌جانبه از سپاه و نیروهای مسلح خنثی کردند.

وی تصریح کرد: عقده و کینه ترامپ از شکست خوردن‌های آمریکا عامل دیگری برای این اقدام بوده است.

انسجام ملی علیه آمریکا

امام جمعه میامی با بیان اینکه اقدام ترامپ باعث انسجام ملی ایران اسلامی با شعار من یک پاسدارم شد، گفت: دشمنان باید بدانند که روز به روز به محبوبیت سپاه افزوده می‌شود و ملت ایران در کنار تمام نیروهای مسلح تا آخرین قطره خون از کشور و انقلاب دفاع خواهند کرد.

صفایی پور با بیان اینکه آمریکا تروریست و تروریست پرور است، ابراز کرد: مردم دنیا این را باید بدانند که آمریکا، اسرائیل، آل سعود و ایادی استکبار رو به افول هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ملت ایران با آگاهی و بصیرت و همچنین حضور در تمامی صحنه‌ها، هر بحرانی را تبدیل به فرصت می‌کنند، گفت: در اتفاقات اخیر سیل در ایران اسلامی همه مردم و مسئولان در کنار هم برای خدمت رسانی وارد صحنه شده و شبانه روزی برای حل مشکلات مردم تلاش کردند که در واقع این حضور همه جانبه، به نوعی اتحاد و انسجام ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید.

ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان

امام جمعه میامی همچنین با اشاره فرارسیدن سالروز میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان گفت: جوان انتخاب‌های بزرگی برای رسیدن به اهداف عمیق و واقعی خود دارد و از این بابت است که جوانی را بهترین فصل عمر یک انسان می‌دانند لیکن جوانان ما امروز باید بیش از هر زمان در برابر توطئه‌های دشمنان آگاه باشند.

صفایی پور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد جوانان، ابراز کرد: انرژی، امید و ابتکار سه ویژگی مهم جوانان ایرانی است.

وی افزود: آن چیزی که دشمن را زمین‌گیر کرده همین خصوصیات جوانان ایران است و اگر این سه خصلت رشد پیدا کند جوان ایرانی می‌تواند همواره در راه اسلام و انقلاب مثمر ثمر باشد لیکن معتقدیم که ظرفیت جوانان باید شناسایی و در کار و توسعه اشتغال وارد شود بنابراین مسئولان باید برنامه ریزی لازم برای رفع بیکاری را مد نظر قرار دهند.