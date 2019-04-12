مشکل مالی برای احداث مسیر ریلی رشت- آستارا نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر جمعه در بازدید از ایستگاه راه آهن رشت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف سفر به استان گیلان پیگیری و اتمام کار ادامه خط ریلی قزوین-رشت است، گفت: این قطار باید از رشت به بندر انزلی سپس بندر کاسپین و همچنین با آستارا متصل شود.

اهمیت اتصال خط ریلی خلیج فارس به دریای خزر

وی با تأکید بر اهمیت اتصال این خط ریلی به دریای خزر و همچنین به آستارا، افزود: اتصال رشت به انزلی و سپس بندر کاسپین این امکان را فراهم می‌کند تا مسیر ریلی خلیج فارس به دریای خزر متصل کرده و بتوانیم از طریق دریای خزر و کشورهای حاشیه آن نیز به جهان متصل شده و کالاهای خود را با چین و سایر کشورها و حتی اروپا نیز مبادله کنیم.

نوبخت در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در زمینه اتصال مسیر ریلی رشت به انزلی، اظهار کرد: برای اتصال این مسیر ریلی به طول ۴۰ کیلومتر نیازمند استملاک زمین‌های اطراف آنکه متعلق به منابع طبیعی و مردم بوده هستیم.

وی خواستار همکاری و مشارکت مردم این منطقه با مسئولان برای اجرای این پروژه بزرگ و ملی شد، تصریح کرد: برای استملاک نیازمند ۴۰ میلیارد تومان اعتبار بودیم که قسمتی از این اعتبار پیش از سفر دیروز به استان گیلان به استان حواله شده و امیدواریم از شنبه کار استملاک زمین‌ها انجام شده تا ریل‌گذاری نیز با سرعت بیشتری شود.

معاون رئیس جمهور همچنین به اتصال مسیر رشت به آستارا نیز اشاره کرد و گفت: شرکتی برای پروژه آستارا نیز تعریف شده و با توجه به اهمیت این مسیر برای کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان آنها نیز برای همکاری در اتصال این مسیر اعلام آمادگی کرده‌اند، قرارگاه خاتم نیز مشارکت می‌کند.

حدود ۱۵ هزار میلیارد برای تکمیل خط ریلی رشت- انزلی و رشت- آستارا

نوبخت تاکید کرد: دولت، قرارگاه خاتم و کشور آذربایجان به صورت مشترک در این پروژه مشارکت می‌کند و نگرانی از نظر تأمین منابع مالی و تجهیزات برای این پروژه نداریم.

وی همچنین با بیان اینکه می‌توانیم در این مسیر یک شهرک زیبا برای سکونت احداث کنیم، ادامه داد: از هم اکنون درصدد وسعت بخشیدن به جاده هستیم زیرا در آینده این مسیر با توجه به استقبال مردم جوابگو نخواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه با اشاره به اینکه ایده‌های زیادی داریم، اظهار کرد: در حال حاضر تاکسی‌ها برای حمل و نقل مسافر این مسیر استفاده می‌شود ولی در آینده باید ایستگاه‌های اتوبوس در شهر ایجاد شود.

وی با بیان اینکه باید برای اتصال مسیر رشت به انزلی و همچنین مسیر رشت به آستارا بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم، گفت: اگر ظرف این دو سه سال آینده این مقدار اعتبار وارد استان شود می‌تواند اقتصاد ما را متحول کند.

اعتبار ۱۳۰۰ میلیاردی برای ایجاد ۲۸ هزار فرصت شغلی در گیلان

نوبخت همچنین به جلسه شب گذشته شورای برنامه‌ریزی استان گیلان اشاره و بیان کرد: امسال برنامه اشتغال گیلان برای بیش از ۲۸ هزار فرصت شغلی تعیین شده و برای آن اعتبار ۱۳۰۰ میلیارد تومانی اختصاص داده است.

وی در ادامه به وضعیت آزادراه رشت- قزوین و ۸ کیلومتر باقیمانده اشاره و تصریح کرد: قطعه منجیل به جاده منجیل به رودبار ناقص است و این سبب شده که متأسفانه گاهی اوقات ده‌ها کیلومتر در این مسیر ترافیک پیش آید.

نوبخت با بیان اینکه ۸ کیلومتر باقیمانده به دو قسمت چهار کیلومتری تقسیم شده و ۲ پیمانکار برای اجرای این عملیات آن در نظر گرفته شده است، افزود: اگر این آزاد تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد مردم می‌توانند برای سفر به استان گیلان هم از مسیر ریلی و هم آزاد راه استفاده کرده و با مشکلی نیز مواجه نشوند و جاذبه توریستی گیلان نیز افزایش یابد.