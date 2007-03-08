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۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۰۷

/رقابتهای فوتبال لیگ برتر - جام خلیج فارس/

روز شیرین شیرازیها / فجر و برق مقابل صباباتری و پیکان پیروز شدند

روز شیرین شیرازیها / فجر و برق مقابل صباباتری و پیکان پیروز شدند

هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر با پیروزی دو نماینده شیراز در لیگ برتر و تساوی تیم های فولاد خوزستان و ذوب آهن همراه بود .

به گزارش خبرنگارمهر، در ورزشگاه شهید درخشان صباشهر تیم فجرسپاسی دست به کاربزرگی زد و میزبان خود را با یک گل مغلوب کرد. با این شکست سیرصعودی صباباتری درجدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر متوقف شد و این تیم فجر سپاسی بود که به وضعیت خود سروسامان داد. 

درورزشگاه حافظیه تیم برق شیراز مقابل تیم پیکان به برتری 2-1 دست یافت . برای تیم برق دراین دیدارمحمد مطوری دردقیقه 13 و مهدی کریمیان در دقیقه 23 برای گلزنی کردند و تک گل تیم پیکان دردقیقه 17 توسط محسن بیاتی نیا به ثمررسید .
در این دیدارمجتبی انصافی در دقیقه 66 با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد .

در ورزشگاه نفت اهواز دیدارتیم های فولاد خوزستان و ذوب آهن با تساوی 1-1 به پایان رسید . در این دیدار ابتدا اسماعیل فرهادی در دقیقه 11 برای تیم ذوب آهن گلزنی کرد ولی "فابیل دانیل" دردقیقه 52 کار را به تساوی کشید.

کد مطلب 458856

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