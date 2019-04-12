سپاه پاسدارن خادم ملت و عامل اصلی امنیت و آرامش برای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد گفت: در ابتدا لازم است اعیاد نیمه شعبان را خدمت تمامی مردم استان کردستان و سایر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه این ایام با نام روز پاسدار و روز جانباز نامگذاری شده است، افزود: میلاد حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار را به تمامی سبزپوشانی که در مسیر خدمت رسانی به مردم و تأمین امنیت آرامش تلاش می‌کنند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به اینکه سپاه بازوی توانمند انقلاب اسلامی ایران است، عنوان کرد: گستاخی اخیر رئیس جمهور آمریکا و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی خدشه‌ای در جایگاه این نیروی مردمی و جهادی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه سپاه مظهر خدمت رسانی به مردم ایران در تمامی زمینه‌ها است، افزود: امنیت و آرامش امروز نتیجه تلاش‌های سبزپوشانی است که با تقدیم جان خود ایران عزیز اسلامی را به اقتدار و عزت بیشتری رسانده اند.

ماموستا حسینی با اشاره به اینکه دشمن فکر می‌کرد با قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی به اهداف شوم خود خواهد رسید، یادآور شد: این اقدام باعث شد تا سپاه به محبوبیت بیشتری در میان مردم دست پیدا کند.

وی افزود: مقابله با نظام اسلامی و توطئه‌های مختلف دشمن نشان دهنده‌ی رسالت آنها در مقابل جمهوری اسلامی ایران است و وقتی که آنها در تمامی زمینه‌ها از ملت ایران شکست می‌خورند دست به توطئه‌های دیگری می‌زنند.

امام جمعه موقت سنندج خواستار هوشیاری و آگاهی بیش در مردم در راستای مقابله با دشمن شد و اظهار داشت: حفظ وحدت و همدلی و تلاش در راستای عزت و اقتدار بیشتر کشور یکی از نیازهای لازم و ضروری است و همه اقشار جامعه باید در این مسیر حضور فعالی داشته باشند.

ماموستا حسینی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تلاش بیشتر مسئولان در راستای ارتقا وضعیت معیشتی مردم شد و افزود: رفع دغدغه‌های اقتصادی مردم و تلاش برای ایجاد فرصت‌های شغلی یکی از نیازهای لازم و ضروری برای مردم کشورمان به شمار می‌رود.

وی به موضوع سیل اخیر در بعضی از استان‌های کشور اشاره کرد و افزود: مشارکت و حضور حماسی مردم در راستای کمک به هموطنان خود بار دیگر ثابت کرد که ملت ایران هم دل در کنار هم ایستاده و هر زمان که نیاز باشد در صحنه حضور پیدا می‌کنند.

ماموستا حسینی خواستار کمک‌های بیشتر مردمی به افراد سیل زده شد و ادامه داد: انتظار می‌رود که کلیه دستگاه‌های دولتی نیز از تمامی ظرفیت‌های در اختیار خود برای خدمت به افراد ۱۳ استفاده کنند.