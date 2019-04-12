اقدام خصمانه آمریکا علیه سپاه وحدت را در جامعه ایران افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه امروز زنجان بابیان اینکه سپاه پاسداران همواره پاسدار اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است، افزود: سپاه در برهه‌های حساس در کنار ملت بزرگ ایران بوده و به مقابله با دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران همواره قدردان رشادت‌ها و ایثار نیروهای مسلح در ارتش و سپاه و سایر نیروها هستند، ادامه داد: اقدام احمقانه ترامپ در تروریستی اعلام کردن سپاه، نشان از ناتوانی و اضمحلال آمریکا دارد.

خاتمی با بیان اینکه سپاه در همه عرصه‌ها توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشته است، افزود: سپاه مانع از تحقق اهداف شوم آمریکا در منطقه خاورمیانه شد و با از بین بردن داعش، نقشه آمریکا را در تجزیه کشورهای منطقه خنثی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه آمریکا هرگز نخواهد توانست با اقدامات غیرعقلانی و ابلهانه خود وحدت و انسجام ملت بزرگ ایران را به هم بریزد، گفت: اقدام خصمانه آمریکا علیه سپاه، انسجام ملت و گروه‌های مختلف را افزایش داد.

خاتمی در ادامه با اشاره به نامگذاری ۱۱ شعبان روز ولادت حضرت علی اکبر (ع) و نامگذاری این روز به عنوان روز جوان، افزود: مقام معظم رهبری جوانان را به عنوان قشر تأثیرگذار مورد توجه جدی دارند به گونه‌ای که در بیانیه گام دوم بیشتر مخاطبان را جوانان تشکیل می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای جوان و تحصیل کرده همواره عامل توسعه و پیشرفت کشور هستند، ادامه داد: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، وظایف ویژه‌ای را برای نسل جوان تبیین کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان داشتن بصیرت انقلابی را به عنوان شاخصه جوان ایرانی عنوان کرد و گفت: جوان باید با تدبیر و عاقلانه امور را به پیش ببرد و در راستای اعتلای ایران اسلامی تلاش کند.

خاتمی در ادامه به نامگذاری ۲۹ فروردین روز ارتش و نیروی زمینی اشاره کرد و افزود: نقش ارتش در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بر کسی پوشیده نیست و وجود ارتش انقلابی باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد.

نمازگزاران پس از اقامه نماز جمعه برای حمایت از سپاه و محکوم کردن اقدام خصمانه آمریکا تجمع و راهپیمایی کردند.