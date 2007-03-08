اعضای آژانس درباره برخورد با پرونده ایران اختلاف دارند / غنی سازی بدون کمک آژانس ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سلطانیه امروز در گفتگو با "العالم" خاطرنشان کرد : نماینده کوبا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست آژانس به نمایندگی از افزون بر صد کشورعضو جنبش غیرمتعهدها بر حمایت این جنبش از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تاکید کرد.

وی افزود : کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها تاکید کرده اند که ایران درباره پرونده هسته ای همکاری کرده و بازرسان آژانس پس از بازرسی های متعدد از تاسیسات هسته ای ایران هیچ دلیل و مدرکی پیدا نکرده اند که نشان دهد ایران از فن آوری هسته ای برای مسائل نظامی استفاده کرده است.

سلطانیه گفت : این کشورها همچنین با تمجید ازهمکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، سیاسی نکردن پرونده هسته ای ایران را ضروری دانسته و از تهدید نظامی ضد تاسیسات هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده اند



نماینده ایران در آژانس تصریح کرد : چین، کشورهای عضو گروه 77 و بسیاری دیگر از کشورهای عضو آژانس بر حمایت خود از ایران تاکید کردند و رویکرد واقع بینانه ایران در پرونده هسته ای را ستودند.

وی خاطرنشان کرد : آمریکا و برخی کشورهای اروپایی درباره پرونده هسته ای ایران و گزارش "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص دیدگاه های متفاوتی دارند.

سلطانیه اظهار داشت : برخی کشورهای غربی با جنجال تبلیغاتی سعی دارند وانمود کنند که فعالیت هسته ای ایران صلح آمیز نیست اما البرادعی در گزارش اخیر خود تاکید کرد که هیچ مدرکی دال بر صلح آمیز نبودن فعالیت هسته ای ایران وجود ندارد.

نماینده ایران در آژانس گفت : این کشورها قصد دارند با صدور قطعنامه ها علیه ایران در شورای امنیت، تهران را مجبور کنند که مانع از بازگشت بازرسان به ایران شود اما ایران با رفتار منطقی با آژانس همکاری کرد و به بازرسان اجازه داد وارد کشور شوند و از تاسیسات هسته ای بازرسی کنند.



وی خاطرنشان کرد : بازرسان آژانس اعلام کردند که بدون هیچ مشکلی وارد ایران شده و از این رو ایران توانست طرح این کشورها را نقش برآب کند.

سلطانیه درباره کاهش کمک های فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، گفت: غنی سازی اورانیوم بدون کمک آژانس ادامه خواهد یافت.