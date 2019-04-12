به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلی این شهر برگزار شد در سخنانی با اشاره به وقوع سیل در برخی از استان‌های کشور، اظهار داشت: این سیل خسارت‌های زیادی به دنبال داشت و بسیاری از خانواده‌ها از این سیل آسیب دیدند.

وی گفت: خانواده‌های محترمی در این سیل اخیر دچار خسارت شدند که امداد رسانی باید با حفظ کرامت آنها باشد.

تولیت آستان مقدسه حضرت معصومه (س) در ادامه با بیان اینکه همگان باید در راستای امدادرسانی به سیل زدگان تلاش کنند و کمک‌ها نباید فقط در این مرحله متوقف شود، گفت: جهت امداد رسانی برای رفع نیازهای دراز مدت سیل‌زدگان باید از همین امروز برنامه ریزی شود.

وی گفت: این سیل به ما آموخت که نباید در برابر طبیعت مانع ایجاد کرد و ساخت و سازها در مسیر رودخانه‌ها کار اشتباهی است.

هیچکس نباید برای توانمندی ارتش و سپاه دغدغه‌ای داشته باشد

آیت الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز ارتش بیان داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که ایمان و اطاعت از ولایت فقیه از جمله ویژگی‌های آنها است و در صورت نیاز پاسخ سخت و کوبنده‌ای به دشمنان خواهد داد.

وی گفت: هیچکس نباید برای توانمندی ارتش و سپاه دغدغه‌ای داشته باشد و همه امکانات مورد نیاز این نیروهای مسلح در دریا و زمین و هوا باید فراهم شود و دشمنان باید بدانند که صبر و فداکاری نیروهای جوان کشور سدی در برابر آنها خواهد بود.

امام جمعه قم تأکید کرد: سپاه پاسداران هم در مقابله با دشمن در مرزها و هم در دفاع از حرم پیشتاز بوده است و روش آمریکا در این ۴۰ سال شکست خورده است و این احمق‌ها همان روش‌ها را دنبال می‌کنند.