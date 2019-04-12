تحریم سپاه تحریم ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: حرکت مجلس و دولت در واکنش به تروریست خواندن سپاه نشانگر آن بود که این ارگان مردمی و مقدس متعلق به ملت است.

وی بیان داشت: سپاه مصداق کامل کسانی است که ایمان آوردند، ضمن هجرت، با جان و مالشان جهاد کردند و قرآن در وصف آنان می‌فرماید که این افراد بالاترین درجات را نزد خداوند دارند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا بزرگترین عامل بازدارنده‌ی تروریست در دنیا یعنی سپاه را در لیست تروریست‌ها قرار داده است، تصریح کرد: برای اولین بار است که یک نیروی نظامی رسمی در دنیا تحریم می‌شود، این موضوع همانند سایر موضوعات به بیشتر شناخته شدن سپاه در کل دنیا خواهد شد.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: مجلس و دولت به زیبایی در پاسخ به تروریست خواندن سپاه از جانب آمریکا واکنش نشان دادند.

وی با اشاره به اینکه این یک موضوع عجیب است و بی‌شک ثمره تحریم آمریکا پیشرفت و همت ما خواهد بود، افزود: سپاه یک مقام نظامی صرف نیست بلکه یک مقام معنوی بوده که نزد خدا ارزشمند است.