راهپیمایی حمایت از سپاه در استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی مردم بوشهر در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مصلی نماز جمعه تا میدان قدس برگزار شد. این راهپیمایی در شهرهای مختلف استان نیز برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حمایت و همدلی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راهپیمایی مردم در شهرهای مختلف استان بوشهر برگزار شد.

نصرالله شفیعی بیان کرد: مردم همیشه در صحنه در راستای نشان دادن خشم و نفرت خود از این اقدام ننگین شیطان بزرگ آمریکا و صهیونیسم بین الملل، وحدت و همدلی خود را با سپاه به نمایش گذاشتند.

مردم در این راهپیمایی شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة»، «رهبر اگر فرمان دهد جان را فدایش می‌کنیم، جان را فدای نهضت پر افتخارش می‌کنیم»، «ترامپ جنایت می‌کند، سعود حمایت می‌کند»، «ای رهبر آزاد آماده‌ایم آماده» سر دادند.