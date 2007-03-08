رایس بزودی به خاورمیانه می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، "فرانسیس ریچاردونی" سفیر آمریکا در مصر در پی دیدار با "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر قاهره اعلام کرد : "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا بزودی سفری دوره ای به خاورمیانه خواهد داشت.

وی افزود : رایس در جریان این سفر با مقام های فلسطینی و اسرائیلی دیدار و از مصر و شمار دیگری از کشورهای عربی دیدن خواهد کرد.

سفیر آمریکا گفت : در این سفر تحولات مختلف خاورمیانه، فلسطین، اسرائیل، عراق، لبنان و پرونده هسته ای ایران بررسی خواهد شد.

وی درباره دیدگاه واشنگتن درباره ادامه حفاری های اسرائیل در مسجد الاقصی گفت : ما با هر گامی که ممکن است به این مکان دینی و تاریخی مورد اهمیت همگان زیان وارد کند مخالف هستیم و واشنگتن در تماس با همه طرف های ذیربط در این زمینه است.

ریچاردونی افزود که کشورش همه طرف ها را به خویشتنداری و احترام به اماکن دینی و تاریخی ترغیب می کند.