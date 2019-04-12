به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با اشاره به وقوع سیل که سبب وارد آمدن خسارات جدی به برخی شهرستانهای استان لرستان، خوزستان، گلستان و … شد، اظهار داشت: خوشبختانه این سیل خسارات جانی چندانی نداشت اما خسارت‌های جدی و بسیاری به مردم وارد کرد و امیدواریم هرچه سریع‌تر خسارات آنها جبران شود.

وی بیان کرد: باران نعمت الهی است و مردم مدتها چشم انتظار آن بودند اما متأسفانه برخی اشتباهات و کم کاری‌های مسئولان سبب شد نعمت الهی سبب وارد آمدن خسارت به مردم شود.

ناصری با بیان اینکه خشکسالی‌های مکرر زندگی بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی را فلج کرده بود، افزود: دشمنان ما نیز برای افزایش دادن خسارات و مشکلات حاصل از خشکسالی برنامه ریزی کرده بودند و می‌خواستند آن را دست مایه اذیت بیشتر مردم قرار دهند.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمک مردم و خیران به سیل زدگان عنوان کرد: مردم ایران در هر شرایطی وحدت خود را حفظ کرده‌اند و در این واقعه نیز مردم از همه اقشار و در تمام سنین به میدان آمدند و دوباره روحیه همکاری، جبهه ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون در مناطق سیل‌زده کاروان‌های مختلف از مردم و طلاب حوزه علمیه حضور دارند و در حال خدمت به مردم و تخلیه خانه‌های مردم از گل و لای هستند.

ناصری با تاکید بر اینکه حمایت‌ها و کمک‌ها برای رفع مشکلات سیل‌زدگان تا پایان آن باید ادامه داشته باشد، اظهار داشت: باید مطمئن باشیم که اگر به یکدیگر در تمام عرصه‌ها کمک کنیم، تمام مشکلات کشور برطرف می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حرکت ناشایست ترامپ و دولت آمریکا علیه سپاه پاسداران افزود: اینکه آنها سپاه را تروریست نامیدند هیچ اهمیتی ندارد بلکه مقام و منزلت عزیزان ما در سپاه را هر روز بالاتر می‌برد.

امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: یک مجله آمریکایی هم این موضوع را مورد تحلیل قرار داده و گفته که آمریکا حرکت بسیار اشتباهی انجام داد و به وسیله این حرکت، امروز مردم ایران بیش از پیش با سپاه همراه و همکار شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه سپاه یک گروه سیاسی و جدای از این ملت نیست و از عظمت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: این نهاد بر اساس توکل و تقوا به مقابله با دشمنان در تمام عرصه‌ها می‌پردازد.