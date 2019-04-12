روسیه به اروپا درباره مشارکت با آمریکا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر ارماکوف»، رئیس اداره منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در وزارت امور خارجه روسیه با هشدار به کشورهای اروپایی، از آن‌ها خواست تا درباره پیامدهای مشارکت در تمرینات نظامی با آمریکا در نزدیکی مرزهای روسیه، آگاهی کامل داشته باشند.

این مقام وزارت خارجه روسیه مشارکت اروپایی‌ها با آمریکا در این تمرینات همراه با تجهیزات هسته‌ای را تنش‌زا عنوان کرده است.

به گفته ارماکوف تمرینات نظامی همراه با تجهیزات هسته‌ای در نزدیک مرز روسیه، نه تنها به کاهش تنش در اروپا کمکی نمی‌کند بلکه ممکن است با پیامدهای فاجعه بار عمدی یا سهوی همراه شود.

رئیس اداره منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای وزارت امور خارجه روسیه با دیوانگی محض خواندن اقدامات تنش زا، از پایتخت‌های اروپای خواسته تا از خطرات احتمالی چنین مشارکتی مطلع شوند.