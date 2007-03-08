حمایت سیاستمدار یهودی فرانسه از سارکوزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سارکوزی در جمع خبرنگاران پس از دیدار با سیمونه که خود را از بازماندگان کشتار یهودیان معرفی می کند، اعلام کرد که "سیمونه وی" حمایت خود را از من در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

سارکوزی همچنین از انتصاب سیمونه به ریاست کمیته حمایت از کاندیداتوری خود در انتخابات خبر داد.

سخنرانی های سیمونه وی در مراسم های بزرگداشت قربانیان "هولوکاست" در فرانسه و محل اردوگاه "آشویتس" در لهستان و همچنین مواضع جانبدارانه وی نسبت به اسرائیل، از سیمونه به عنوان یک چهره شاخص جامعه یهود در فرانسه ساخته است.

سارکوزی به همراه سیمونه

سیمونه که در سال 1975 میلادی به عنوان وزیر بهداشت فرانسه مشغول بکار بود، موفق به تصویب آزادی سقط جنین در فرانسه شد.

روزنامه لیبراسیون نیز در این رابطه در گزارشی اعلام کرد : براساس آخرین نظرسنجی های به عمل آمده در بین سه نامزد معروف برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، سارکوزی با 26 درصد بالاترین میزان محبوبیت را به خود اختصاص داده است.

در این نظرسنجی که توسط دو شبکه تلویزیونی فرانسه به عمل آمده است، "فرانسوا بایرو" با 24 درصد و "سگولن رویال" با 25 درصد در مراتب دیگر قرار دارند.

شایان ذکر است که سیمونه وی در اولین روز از کار خود در حمایت رسمی از سارکوزی، فرانسوا بایرو را مورد حمله قرار داد.

در همین حال، روزنامه فیگارو از سیمونه به عنوان برگ برنده ای برای سارکوزی یاد کرده است.

رویال نامزد حزب سوسیالیست به عنوان اصلی ترین رقیب سارکوزی رئیس حزب UMP در انتخابات ریاست جمهوری به شمار می رود.

اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 22 آوریل سال 2007 میلادی مصادف با دوم اردیبهشت ماه 86 و دور دوم این انتخابات نیز روز ششم ماه مه (16 اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد.