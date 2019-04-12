اسامی ۲۰ بازیکن پرسپولیس برای دیدار با سایپا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، برانکو ایوانکوویچ ۲۰ بازیکن را برای بازی با سایپا فراخواند. بازیکنانی چون امید عالیشاه، شایان مصلح و احمد نورالهی در این فهرست حضور ندارند.

علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ، ابوالفضل درویش‌وند، سیدجلال حسینی، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، کمال کامیابی‌نیا، سیامک نعمتی، سروش رفیعی، مهدی ترابی، مهدی شریفی، محسن ربیع خواه، علی علیپور، ماریو بودیمیر، محمد امین اسدی، سعید کریمی، سید احسان حسینی، آدام همتی و بشار رسن نفرات حاضر در این اردو هستند.

پرسپولیس از ساعت ۱۹ فردا شنبه در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف سایپا می‌رود.