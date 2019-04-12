طوفان سپیدرود در ورزشگاه سردار جنگل رشت

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم سپیدرود رشت و تراکتورسازی تبریز از هفته بیست و پنجم لیگ برتر جام خلیج فارس از ساعت ۱۷ عصر جمعه در ورزشگاه سردار جنگل رشت با قضاوت سیدرضا مهدوی و کمک‌های علی اکبر نوری و یوسف مغروری برعهده داشتند.

سپیدرودی‌ها در این بازی با ترکیب ایمان صادقی، میثم فردوسی، میثم تهیدست، میلاد شیخ سلیمانی، محمدرضا مهدوی، محمد بلبلی، هومن ربیع‌زاده، مهرداد بایرامی، حسین شنانی، ابراهیم لطفی و میلاد قربانزاده به سرمربیگری پا به میدان گذاشتند.

در سوی دیگر میدان تراکتورسازی با ترکیب محسن فروزان، ایمان سلیمی، محمد طیبی، دانیال اسماعیل‌فر، احسان حاج‌صفی، مهدی مهدی پور، اکبر ایمانی، مسعود شجاعی، ساسان انصاری، اشکان دژاگه و آنتونی استوکس با سرمربیگری جرج لیکنز به مصاف سپیدرود رشت رفت.

حضور هواداران تراکتورسازی تبریز با ۵ دستگاه اتوبوس در شهر رشت برای حمایت از تیم محبوبشان یکی از حواشی مهم این دیدار بود. ۱۰ درصد ظرفیت ورزشگاه در حدود ۱۵۰۰ نفر که در اختیار هواداران مهمان قرار گرفته شد.

در زیر جایگاه هواداران سپیدرود، بنری با آرم بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خودنمایی می‌کرد. بازیکنان و کادر فنی تیم سپیدرود قبل آغاز دیدار با تشکیل حلقه اتحاد با هم برای پیروزی در این بازی هم پیمان شدند.

مهرداد بایرامی و حسین شنانی بازیکنان سپیدرود که سابقه پوشیدن لباس تراکتورسازی را دارند قبل از آغاز بازی به سمت نیمکت و هواداران این تیم رفتند.

گل نخست این دیدار در دقیقه ۲ روی اشتباه مسلم محسن فروزان دروازه بان تراکتورسازی و پاس اشتباه وی به مهرداد بایرامی مهاجم سپیدرود برای تیم گیلانی به ثمر نشست.

در دقیقه ۱۷ این دیدار در حالی که بازیکن سپیدرود محمد بلبلی نقش بر زمین بود، بازیکنان تراکتور به بازی ادامه دادند که اعتراض شدید کادر فنی و بازیکنان سپیدرود را در پی داشت.

گل تساوی این بازی نیز در دقیقه ۲۳ با ضربه فنی مسعود شجاعی بازیکن ملی پوش تراکتورسازی دروازه صادقی سنگربان تیم سپیدرود رشت را باز کرد.

دقیقه ۳۳ بازی میثم فردوسی هافبک تیم سپیدرود با شوتی محکم و دقیق گل دوم این بازی و تیم سپیدرود رشت را به ثمر رساند.

حسین شنانی به دلیل تکل خطرناک روی بازیکن تراکتورسازی نخست کارت زرد این دیدار را از داور دریافت کرد.

در نیمه دوم این دیدار به رغم حملات تیم تراکتورسازی تبریز برای زدن گل تساوی این تیم سپیدرود رشت بود که در دقیقه ۶۶ این دیدار توسط محمد بایرامی به ثمر رسید.

در پایان نیمه دوم نیز داور ۵ دقیقه وقت تلف شده برای این بازی گرفت.

در دقایق اضافی نیمه دوم قاضی میدان با نشان دادن کارت زرد دوم به آقایی پور یار تازه وارد سپیدرود که روی نیمکت سپیدرود نیز کارت زرد گرفته بود، وی را از زمین اخراج کرد.