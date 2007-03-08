واگذاری صدور کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بین شهری به بخش خصوصی در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، روابط عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان قم اعلام کرد، در راستای سیاستهای دولت مبنی بر واگذاری فعالیتهای تصدی گرایانه به بخش خصوصی، صدور کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بین شهری استان قم به انجمن صنفی‌کارگری رانندگان اتوبوس برون شهری استان واگذار شد.



ساده سازی روش انجام کار، مشارکت بیشتر بخش خصوصی در امور حمل ونقل، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، ارتقای سطح خدمات، نزدیکی محل صدور کارت به محل کار و فعالیت رانندگان از مهمترین مزایای این طرح است.