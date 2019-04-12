اولویت وزارت صنعت در سال جاری رونق تولید و صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعدازظهر جمعه در نشست اقتصاد مقاومتی استان ایلام اظهار داشت: اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری رونق صادرات و تولید است.
وی ادامه داد: در این راستا وزارت صنعت از راه اندازی طرحهای جدید و مؤثر در مناطق کمتر توسعه یافته مثل ایلام حمایت میکند.
رحمانی با اشاره به اینکه سخنان رهبری در مورد رونق تولید برای ما فصل الخطاب است، تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و ۸۹۶ واحد تولیدی راکد در کشور فعال شد، بنابراین اولین قدم رونق تولید حفظ تولید موجود است.
وی تصریح کرد: تمامی بازارچههای مرزی در راستای رونق تولید فعال میشوند، ایلام در حوزه صادرات از ظرفیتهای مناسبی برخوردار است و این امر با توجه ویژه به حوزههای صنعتی چند برابر میشود.
وزیر صنعت اظهار داشت: واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور باید به سمت فناوری سوق داده شوند، استفاده مناسب از این موضوع سبب توسعه یافتگی استان خواهد شد.
وی عنوان کرد: ایلام با توجه به محروم بودن دارای ظرفیت اقتصادی مناسبی است و افزایش اعتبار استانهای کمتر توسعه یافته در راستای صادرات و رونق تولید در سال جاری نیز مانند سال گذشته در دستور کار قرار دارد.
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