رژیم صهیونیستی صادرات خود به کشورهای عربی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد حسن العرادی " امروز پنجشنبه در گفتگوی با العالم هشدار داد که میزان صادرات کالاهای تولید اسرائیل به کشورهای عربی هرسال افزایش می یابد.



وی که کشورش روابط بازرگانی خوبی با اسرائیل دارد، گفت : اسرائیل پیشتر کالاهای تولیدی خود را از طریق واسطه و کشور سوم به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر می کرد اما اکنون بطور مستقیم و بدون واسطه دست به چنین اقدامی می زند.



رئیس جمعیت بحرینی مبارزه با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی افزود: یک هزار و 325 صادرکننده و سرمایه گذار اسرائیلی در اردن و 275 صادرکننده و سرمایه گذار اسرائیلی نیز در مصر فعالیت دارند.



العرادی خاطرنشان کرد : بحرین و آمریکا در سال 2004 توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند که به موجب این توافقنامه صادرات و واردات کالا از همه کشورهای جهان آزاد است و از آن زمان، بحرین بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود را از اسرائیل وارد می کند.



وی تصریح کرد : دولت بحرین دفتر تحریم اسرائیل را که در سال 1961 تاسیس شده بود، تعطیل کرد و این اقدام اعتراض اغلب نهادهای مدنی این کشور را از جمله جمعیت بحرینی مبارزه با عادی سازی روابط با اسرائیل برانگیخت.

رئیس جمعیت بحرینی مبارزه با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت : با وجود فعالیت اقتصادی اسرائیل درکشورهای عربی، اقدامات زیادی در بسیاری از این کشورها بویژه مصر برای جلوگیری از ادامه روابط با اسرائیل صورت می گیرد.



العرادی تاکید کرد : ملت های عرب بسیار آگاه و هوشیار هستند و با رد برقراری هرگونه رابطه با اسرائیل، کالاهای آن را به طور گسترده تحریم می کنند.