دور دوم سفرهای استانی از سه ماهه دوم سال 86 آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعید لو معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه نشست خبری امروز خود تصریح کرد : نامه های دریافت شده در یک فرآیند سازمان یافته از نظر تنوع موضوعی درخواست ها، دستگاه مورد بحث و حتی جنسیت نویسنده توسط افراد مورد اعتماد تفکیک می شود .

وی ادامه داد : این نامه ها که مجموعا 5 میلیون و 360 هزار عدد می شوند از جنبه تنوع موضوعی درخواست ها شامل 39 درصد مساعدت مالی از نهادهای حمایتی، 15 درصد درخواست اشتغال و وام خود اشتغالی، 13 درصد تسهیلات بانکی و اعتبارات، 9 درصد مسکن ، 4 درصد درمان می باشد و در باقی موارد به مسائل متفرقه و حتی طرح پیشنهادات و راهکارها و اظهار لطف نسبت به مسئولان دولت نهم مرتبط است.

این مسئول دولتی ادامه داد : بیشترین درخواست ها از طریق نامه به دولت مربوط به استان خوزستان با 975 هزارنامه و کمترین آن نیز متعلق با 30 هزار نامه است که این نامه ها بلا فاصله پس از جمع آوری در همان استان دسته بندی و از طریق کارگروه ها برای دستگاه های اجرایی مربوطه ارسال می شود.

سعید لو که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درخصوص نامه های مردم به دولت نهم سخن می گفت، اضافه کرد : از آنجا که دولت موضوعات را تفکیک کرده و مشخص است که مردم در چه زمینه هایی نامه ارائه می دهند با مسئولان مربوطه مشاوره کرده و راهکارهای پاسخگویی به مطالبات را استنتاج کرده و هنگام اخذ نامه ها بلافاصله دستور رسیدگی به آنها از طریق مرجع مربوطه صادر می گردد و کاملا مشخص است که تا کنون بین 30 تا 84 درصد نامه ها پاسخ گرفته اند. "امکان دارد گاهی برخی موانع وجود داشته باشد ولی اراده جدی معطوف بر آن است که مردم به خواسته های خود دست یابند و مسئولان سعی می کنند این حجم درخواست ها را که حکایت از انباشت مشکلات چندین ساله دارد در بسترهای قانونی فراهم شده حل نمایند که البته در بخش هایی نیز ضعف هایی وجود دارد و دستگاه ها و مراکز مربوطه در حال پیگیری هستند."

وی در ادامه در واکنش به اظهارات کسانی که معتقدند دولت با جمع آوری و پاسخ گویی به نامه های مردمی سطح توقع جامعه را بالا می برد گفت : در میان نامه ها درخواست کمک برای علاج بیماری های خاص می شود و برخی اعلام می کنند که روستای آنها برق ندارد و برخی خواهان کمک برای تامین جهیزیه فرزندان خود هستند که قطعا این ها مطالبات اضافه از دولت نیست اما عده ای که زمانی در قدرت بودند تصور می کنند مدیریت خط زدن صورت مسئله است و می ترسند این روند سبب شود با کسب احتمالی مجدد قدرت نتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

خبرنگار مهر بار دیگر از معاون اجرایی رئیس جمهور سئوال کرد، آیا دولت اطلاعاتی در زمینه میزان رضایتمندی مردم از عملکرد خود دارد که وی با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری در جمع مردم استان سمنان و دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، اظهار داشت : مقام معظم رهبری از عملکرد دولت نهم رضایت دارند و این برای مسئولان این دولت در جهت ادامه مسیر نقطه قوت است.

سعیدلو اضافه کرد : دولت نهم به نظر سنجی های ساختگی اعتنا نمی کند و تلاش می کند به جای پاسخ گویی به شایعاتی که مطرح می شود خدمت رسانی را با جدیت پی گیری کند اما استقبال مردمی از خادمان ملت در سفرهای استانی که یک نظر سنجی هفتگی است می تواند بهترین ملاک برای حمایت و رضایت مندی مردم از مسئولان اجرایی باشد.

خبرنگاردیگری از معاون اجرایی رئیس جمهور سئوال کرد آیا تا کنون مسئولی در استان ها به دلیل عدم توجه به اجرای مصوبات دولت از مقام خود برکنار شده است که وی پاسخ داد : سفراستانی در مجموعه مسئولان اجرایی تحرک و پویایی ایجاد کرده و مدیری نیست که نخواهد در این راستا گام بردارد و خوشبختانه تا کنون عزلی دراین زمینه صورت نگرفته است .

وی افزود : دولت پس از هر سفر استانی سه گزارش از استاندار، وزیر مربوطه و دستگاه های نظارتی دریافت می کند تا نسبت به پیشرفت کارها طبق برنامه زمان بندی شده و تحقق کامل مصوبات اطمینان حاصل کند و چنانچه فعالیت ها براثر مواجهه با مشکلات متوقف شوند از طریق کارشناسی موضوع بررسی و عملیاتی شدن مصوبات پیگیری می شود.

این مسئول دولت نهم در ادامه به عنوان نمونه به ذکر آماری از پیشرفت کارها در استان های مختلف پرداخت و گفت : در مدت 18 ماهه فعالیت دولت نهم در خراسان جنوبی معادل 12 سال گذشته به روستاها آبرسانی شده و در همین مدت نزدیک به 500 کیلومتر شبکه گازرسانی شده است. "در طول 18 ماهه اخیر اتوبان بیرجند که بیش از 10 سال از شروع علمیات آن گذشته و فقط 10 کیلومتر آن اجرا شده بود بیش از 40 کیلومتر اجرا وانجام شده و فاضلاب این شهر که از سال 74 آغاز شده و تا قبل از دولت نهم مجموعا 60 کیلومتر آن عملیاتی شده بود، بیش از 100 کیلومتر اجرا و انجام شده است."

سعید لو ادامه داد : فرودگاه بیرجند از 6 پرواز در طول هفته به 26 پرواز رسیده که بیش از 400 درصد در این زمینه رشد داشته و تعداد فرصت های شغلی در طول برنامه که سالیانه 10 هزار نفر بوده در این دولت سالیانه 17 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. "در استان بوشهر نیز در طول 18 ماه بهره برداری از تونل اهرم - فراشبن که در طول 30 سال 5/2 کیلومتر (پنجاه درصد آن) اجرایی شده بود، 50 درصد پیشرفت داشته و اجرای طرح فاضلاب شهرهای دیلم و گناوه و بوشهر آغاز شده و همچنین ده هزار انشعاب برای واگذاری آماده سازی گردیده و مردم شهرهای دیل، کنگان و جم و بندر طاهری نیز پس از گذشت سی سال از انقلاب اسلامی از نعمت گاز برخوردار شده اند."

وی تصریح کرد : عملیات ساخت نیروگاه 1000 مگاواتی عسلویه و کنگان بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات احداث 2000 واحد مسکونی در شهرهای استان بوشهر و همچنین عملیات احداث 300 واحد مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات جهت بهسازی 2000 واحد روستایی دیگر نیز آغاز شده است.

به گفته سعید لو استان های اردبیل و مرکزی نیز در حوزه عمرانی دارای پیشرفت چشم گیری بوده اند که این روند درسایر استان ها نیز با جدیت پیگیری می شود و کسانی که نسبت به عملکرد دولت در این زمینه تردید دارند می توانند با اعزام بازرسان به مناطق مختلف از نزدیک و به دقت در جریان این امور که از طریق تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی (در چارچوب مجوز قانونی)، تسهیلات ریالی و اعتبارات عمرانی دولت عملیاتی می شوند، قرار گیرند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگری از این نشست خبری گفت که سفرهای استانی دولت نهم ریشه در مبانی اعتقادی و آموزه های دینی دارد و مبتنی بر روش های علمی مدیریت است که در جهت تسهیل و تسریع وشفاف سازی روند تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور انجام می شود.

وی از آغاز دور دوم سفرهای استانی دولت بعد از یک ماه استراحت وارزیابی از سه ماهه دوم سال 86 خبرداد و با بیان این که تا پایان سال جاری هیات وزیران در یک استان حضور خواهند یافت و در طول ماه های فروردین واردیبهشت به استان های باقی مانده سفر می کنند، گفت که رویکرد و تغییر شیوه دردور دوم این سفرها در دست بررسی است.

سعید لو در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا دولت قصد دارد در دور دوم سفرهای استانی خود مانند سفرهای دور نخست فرصت ها را به دیدار عمومی با مردم اختصاص دهد، اظهار داشت : به طور حتم در دور دوم سفرها علاوه بر دیدار با مردم کمبودهای سفرهای استانی دور نخست برطرف می گردد و پی گیری اجرایی شدن مصوبات و پروژه های استانی و تخصیص اعتبارات و اخذ نظرات نمایندگان ملت و نخبگان برای تصمیم گیری و تصمیم سازی از دیگر برنامه های این سفرها خواهد بود.

این عضو کابینه دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه عدم فرصت کافی برای حضور اعضای دولت در شهرها از نقاط ضعف سفرهای استانی است متذکر شد: جزئیات رویکرد دولت دراین گونه سفرها در دست بررسی است که پس از حصول نتیجه افکار عمومی در جریان آن قرار خواهند گرفت.

خبرنگار مهر از سعید لو سئوال کرد، با توجه به نیازهای اساسی مردم در استان ها چرا دولت ایجاد دو ورزشگاه در هر شهرستان را به عنوان اولویت پاسخگویی به مطالبات در سفرهای استانی در دستور کار خود قرار داده که وی پاسخ داد : دولت برای همه بخش های مختلف عمرانی بودجه دارد و براساس نگاه متوازن نمی تواند به ورزش کمتر از بهداشت یا سایر امور توجه کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت : براساس قانون بودجه تربیت بدنی بودجه خاص خود را دارد که در سرکشی به شهرستان ها این بودجه صرف ایجاد ورزشگاه در جهت رفع کمبودها می شود و این مسئله به معنای بی توجهی دولت به بخش های دیگر نیست.

سعید لو در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید آیا اظهارات کسانی که معتقدند اقدامات دولت نهم به ویژه سفرهای استانی و تخصیص اعتبارات به استان ها با سند چشم انداز 20 ساله توسعه و قانون برنامه مغایرت دارد درست است، اظهار داشت : سند چشم اندازبیست ساله شاخص و عدد و رقم ندارد بلکه مسیرهای پیشرفت را مشخص می کند و اتفاقا در توسعه متوازن تاکید دارد. "دولت نهم براساس سیاست های کلان نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می شود و سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه به توزیع اعتبارات و امکانات به صورت عادلانه و توجه به توازن جغرافیایی اعتقاد دارد و سفر استانی دقیقا منطبق با سیاست های کلان و سند چشم انداز و عین برنامه است.

این عضو ارشد دولت نهم در بخش پایان این نشست به تشریح وظایف معاونت اجرایی ریاست جمهوری پرداخت و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و نظارت بر عملکرد آنها و پیگیری مصوبات و طرح های خاص را اصلی ترین این وظایف عنوان کرد.

وی افزود : معاونت اجرایی در راستای وظیفه اصلی خود وظایف ذاتی از جمله اداره مناطق آزاد، اداره صندوق مهر رضا(ع)، ریاست هیات عالی گزینش، ریاست هیات نظارت بر سفرهای خارجی مسئولان و کارکنان دولت و ریاست نظام توسعه همکاری های اقتصادی را بر عهده دارد.

خبرنگار مهر از سعیدلو در خصوص عملکرد هیات نظارت بر سفرهای خارجی مدیران دولتی و نتایج این کار سئوال کرد که او پاسخ داد : در این زمینه فعالیت های چشم گیر و منسجمی صورت گرفته و با رسیدگی به درخواست دستگاه های اجرایی از 42 درصد سفرهای غیر ضروری در 9 ماهه نخست سال جاری جلوگیری شده است.

معاون رئیس جمهور با تاکید براینکه دولت در عین حال بر روند انجام ماموریت های ضروری کارکنان دولت سرعت بخشیده متذکر شد در 9 ماهه اخیر نسبت به 9 ماهه مشابه درسال 84 حدود 15 میلیون دلار صرفه جویی ارزی شده است.

خبرنگاری پرسید یکی از مصوبات دولت، مساله خروج دفاتر و ساختمان های شرکت های دولتی از تهران بود تا کنون چه اقدامی صورت گرفته و آیا مصوبه به اجرا در آمده است، گفت : براساس مصوبه مورخ 28/12/84 هیات وزیران، دفاتر شرکت های مشمول خروج از مرکز مشخص گردید. براساس مصوبه ، 187 شرکت باید تا پایان خرداد ماه از مرکز خارج می شد، تا کنون تعداد قابل توجهی از این شرکت ها ازمرکز به محل خدمت منتقل شده است.

خبرنگار دیگری در خصوص طرح اردوهای هجرت و نقش معاونت اجرایی در این حرکت سئوال کرد که سعید لو پاسخ داد: اردوهای هجرت با هدف پیشگیری و کاهش ناهنجاری های اجتماعی، از طریق غنی سازی اوقات فراغت جوانان، آشنایی آنان با فرهنگ کار و تلاش و فعالیت های گروهی و کمک به سازندگی و خدمات رسانی به روستاها و مناطق محروم پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 29/3/1385 شکل گرفت.

وی افزود : این اردو در 6 عرصه منابع طبیعی، آبخیزداری، تعمیر و مرمت مدارس ، بهداشت و سلامت علمی وآموزشی، خدمات رسانی و محرومیت زدایی فعالیت می کند. سیاستگذاری، هماهنگی ، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح های این اردو بر عهده ستاد عالی پشتیبانی از اردوها یاد شده می باشد که دبیری آن بر عهده معاونت اجرایی رئیس جمهور است.

به گفته سعید لو، سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج به عنوان مجری طرح هجرت معرفی و اقدام به ثبت نام و دعوت از نیروهای جوان داوطلب دانش آموز، دانشجو و طلبه نموده و از طریق مبادله موافقتنامه با وزارتخانه های جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکزی چون سپاه پاسداران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر و مجامع فرهنگی نسبت به اجرای اردوهای هجرت از خرداد ماه سال جاری اقدام کردند که این طرح تا پایان شهریور ماه امسال، نزدیک به سه میلیون و دویست هزار نفر روز کار و در شش عرصه در کلیه استان های کشور انجام پذیرفت.

معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان تاکید کرد : به منظور بهبود کیفی اجرای طرح در سال 1386 ردیف مستقل و متمرکز در نظر گرفته شده، همچنین تمهیداتی اندیشیده شده تا کمیته ای با حضور دستگاه های ذی ربط و به ریاست استاندار در سه ماهه اول سال 1386 جهت برنامه ریزی دراستان ها تشکیل شود، درعین حال بودجه بکارگیری 10 میلیون نفر روز کار در لایحه بودجه سال 1386 در 6 عرصه پیش بینی شده است.