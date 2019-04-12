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۲۳ فروردین ۱۳۹۸، ۲۲:۰۱

آموزش‌وپرورش لرستان اعلام کرد:

جزئیات فعالیت آموزشی مدارس در مناطق سیل‌زده لرستان

جزئیات فعالیت آموزشی مدارس در مناطق سیل‌زده لرستان

خرم‌آباد- جزئیات فعالیت آموزشی مدارس در مناطق سیل‌زده لرستان از فردا ۲۴ فروردین ماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت آموزشی مدارس در مناطق سیل زده لرستان فردا شنبه ۲۴ فروردین به شرح ذیل اعلام شده است:

در پلدختر از فردا فعالیت آموزشی تمام مدارس روستایی به استثنای روستای چم مهر، بابازید و پران پرویز آغاز می‌شود.

همچنین کلاس درس دانش آموزان دختر پایه دوازدهم کلیه مدارس نیز به صورت تجمیعی در دبستان امام حسن علیه السلام واقع در کوی پاسداران و دانش آموزان پسر پایه دوازدهم نیز به صورت تجمیعی در دبیرستان عشایری جنب ترمینال مسافربری آغاز می‌شود.

در معمولان تمامی مدارس میانکوه شرقی و پشت تنگ معمولان و دهستان افرینهً دایر است. در شهر معمولان نیز مدارس شهید مفتح و شهدای یک و دو دایر می‌باشند.

کلاس درس دانش آموزان پایه دوازدهم دختر و پسر شهر معمولان نیز به صورت تجمیعی و در دو نوبت صبح و عصر در دبیرستان آیت الله طالقانی برگزار می‌شود.

در خصوص فعالیت آموزشی مدارس منطقه رودبار کوهنانی نیز به علت انسداد راه‌ها و بالا آمدن آب سد سیمره، مدارس در این منطقه از سه شنبه ۲۷ فروردین آغاز می‌شود.

کد مطلب 4588827

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