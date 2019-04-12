به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت آموزشی مدارس در مناطق سیل زده لرستان فردا شنبه ۲۴ فروردین به شرح ذیل اعلام شده است:

در پلدختر از فردا فعالیت آموزشی تمام مدارس روستایی به استثنای روستای چم مهر، بابازید و پران پرویز آغاز می‌شود.

همچنین کلاس درس دانش آموزان دختر پایه دوازدهم کلیه مدارس نیز به صورت تجمیعی در دبستان امام حسن علیه السلام واقع در کوی پاسداران و دانش آموزان پسر پایه دوازدهم نیز به صورت تجمیعی در دبیرستان عشایری جنب ترمینال مسافربری آغاز می‌شود.

در معمولان تمامی مدارس میانکوه شرقی و پشت تنگ معمولان و دهستان افرینهً دایر است. در شهر معمولان نیز مدارس شهید مفتح و شهدای یک و دو دایر می‌باشند.

کلاس درس دانش آموزان پایه دوازدهم دختر و پسر شهر معمولان نیز به صورت تجمیعی و در دو نوبت صبح و عصر در دبیرستان آیت الله طالقانی برگزار می‌شود.

در خصوص فعالیت آموزشی مدارس منطقه رودبار کوهنانی نیز به علت انسداد راه‌ها و بالا آمدن آب سد سیمره، مدارس در این منطقه از سه شنبه ۲۷ فروردین آغاز می‌شود.