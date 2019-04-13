به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرساله، «عبدالفتاح البرهان» بازرس کل ارتش سودان که جمعه شب به عنوان رئیس جدید شورای نظامی سودان به جای «عوض بن عوف» منصوب شد، ادای سوگند کرد.

«عوض بن عوف» وزیر دفاع سودان که روز پنجشنبه پس از اعلام برکناری «عمر البشیر» رئیس جمهوری این کشور به عنوان رئیس شورای نظامی انتخاب شده بود، یک روز پس از مراسم ادای سوگند از سمت خود به عنوان رئیس این شورای در دوره انتقالی استعفا کرد.

بن عوف پس از اعلام استعفا و برکناری «کمال عبدالمعروف» معاون خود، «عبد الفتاح البرهان» بازرس کل ارتش سودان را به عنوان رئیس شورای نظامی سودان منصوب کرد.

هزاران نفر از مردم سودان جمعه شب با تجمع در مقابل مقر ستاد ارتش در خارطوم پایتخت این کشور به مخالفت با شورای نظامی انتقالی پرداختند.

معترضان معتقدند که با وجود سقوط حکومت البشیر، هیچ تغییری در حکومت و منتصبان آن روی نداده است. درهمین حال اتحادیه اصناف سودان نیز در بیانیه ای خواستار انتقال سریع قدرت به یک دولت غیر نظامی شد.

ارتش سودان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای که ارتشبد بن عوف وزیر دفاع این کشور آن را قرائت کرد، برکناری عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور را پس از ۳۰ سال حکومت، تائید و سه ماه حالت فوق العاده و یک ماه محدودیت رفت و آمد در این کشور شمال آفریقا اعلام کرد.