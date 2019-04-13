به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان کردستان به منظور بررسی طرح‌ها، برنامه‌ها و راهکارهای دولت تدبیر و امید برای پیشرفت و توسعه بیش از پیش این استان برگزار و بر ضررت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالای این استان در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی کشور تاکید شد.

دکتر محمود واعظی در جریان برگزاری این جلسه با اشاره به موقعیت ژئوپولتیک استان کردستان و همجواری با کشور عراق، تاکید کرد: همین امر باعث شده تا بخش دولتی و غیر دولتی نگاهی ملی نسبت به توسعه، آبادانی و مسائل این استان داشته باشند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور زمانی اصلاح می‌شود که بودجه دولتی برای سرمایه گذاری در استان‌ها به صفر و تأمین مالی و سرمایه گذاری بانک‌ها و بخش خصوصی به اوج برسد، گفت: فعالیت و ورود جمعی و تیمی بانک‌ها و بخش خصوصی در پروژه‌های کشوری و استانی منجر به تقسیم سود و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.

دکتر واعظی بر ضرورت توجه بیشتر به استان‌های مرزی از جمله کردستان تاکید کرد و افزود: این استان‌ها آئینه کشور هستند چرا که اکثر مبادلات و مراودت کشورهای همسایه، نه در تهران بلکه در این استان‌ها انجام می‌شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران، شریک اول عراق بوده و بالاترین میزان واردات این کشور از ایران است، گفت: عراق و اقلیم کردستان، فرصتی بسیار عالی برای توسعه صادرات و عبور از تحریم‌های ظالمانه است.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در راستای توجه به این بخش، عنوان کرد: در صورت افزایش حجم مبادلات تجاری، مالی و درهم تنیدگی اقتصادی، جلوی دخالت‌های بیگانگان در روابط بین کشور نیز گرفته می‌شود.

دکتر واعظی با تاکید بر اینکه توسعه خط ریلی به سنندج و در مرحله بعدی به مرز ایران و عراق از سیاست‌ها و برنامه‌های جدی دولت تدبیر و امید است، ابراز امیدواری کرد با تأمین سرمایه مورد نیاز، این پروژه عملیاتی شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به مزیت‌های بالای کشاورزی، دامپروری، گردشگری و معادن کردستان، بیان کرد: باید با حمایت بانک‌ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی به دنبال مجریان مناسب دارای اهلیت باشیم.

دکتر واعظی با اشاره به امضای تفاهم نامه با عراق برای احداث ۵ شهرک صنعتی مشترک، افزود: یکی از این شهرک‌های صنعتی در کردستان احداث می‌شود.

در جریان برگزاری این جلسه که با حضور مسئولان کشوری و شماری از مدیران ادارات و سازمان‌های دولتی استان کردستان برگزار شد، مهمترین راهکارها در راستای توسعه و پیشرفت بیش از پیش کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.