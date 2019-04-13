منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت سپاه، صرفاً نظامی نیست و قابلیت سپاه در حوزه‌های مختلف تعریف و تجربه شده است.

وی با اشاره به بخشی از ظرفیت‌های این نهاد انقلابی، تصریح کرد: در حوزه‌های اجتماعی، عمرانی و فرهنگی سپاه توانمندی‌های بالایی دارد و آخرین حلقه مدیریتی سپاه در حوزه نظامی تعریف شده است.

حبیبی به حضور بموقع سپاه در حساس‌ترین زمان‌های نظام اشاره کرد و افزود: امروزه در دورافتاده‌ترین و کم توسعه یافته ترین نقاط کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور فعال و خالصانه دارد.

معاون استاندار تاکید کرد: سپاه در قلب مستضعفان جهان جای دارد و به عنوان حریم نظام جمهوری اسلامی بوده و تعرض به این حریم، قطعاً بی پاسخ نخواهد ماند.

حبیبی سپاه را نهادی برآمده از اراده مردم دانست و اظهار داشت: چنین نهادی در قلب ملت ایران جای دارد و با تدابیر عالمانه رهبر معظم انقلاب مسیر خود را با جدیت هرچه تمام‌تر دنبال خواهد کرد.