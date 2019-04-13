اجرای فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه آزاد در صنعت

داوود ثمری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه آزاد برنامه دارد در سال جاری فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت را تعریف و اجرایی کند تا از این طریق ارتباط میان دانشگاه و جامعه توسعه یابد.

وی افزود: در حال حاضر اعضای هیئت علمی این دانشگاه به فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعزام می‌شوند که برنامه داریم موضوع حضور اساتید در صنعت را تقویت کنیم.

مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: یکی از دلایلی که دانشگاه و صنعت نمی‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند این است که اعضای هیئت علمی صنعتی نیستند.

ثمری اظهار داشت: برنامه داریم بستری فراهم کنیم تا دانشجویان بخشی از روزهای هفته را در کلاس درس و بخشی را در صنعت حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: زمانی که عضو هیأت علمی و متخصص ما در بدنه صنعت حضور داشته و مشکلات و مسائل و نیازهای آن را احصا می‌کنند با موضوع تعامل بین تجربه و علم اتفاق خواهد افتاد.