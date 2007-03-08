مهدی جدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : پرواز روز سه شنبه این شرکت از فرانکفورت به تهران به دلایل امنیتی با 8 ساعت تاخیر انجام شد، اما تلاش لوفت هانزا این بود که به بهترین شکل امنیت مسافران حفظ شود .
یک منبع آگاه در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته بود هواپیمای لوفت هانزا در فرودگاه فرانکفورت آلمان در حال بارگیری و قبل از انتقال مسافرین به داخل هواپیما بود که مامورین امنیتی این فرودگاه با توجه به اطلاعات قبلی به احتمال انجام عملیات تروریستی در این پرواز مشکوک شدند . در مدت 11 ساعته تاخیر این پرواز با بررسیها و تفتیش بدنه هواپیما دو بمب تاخیری یکی در بدنه درب هواپیما و دیگری در محفظه یکی از موتورها پیدا و خنثی سازی شد .
مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در گفتگو با مهر با بیان این که این شرکت در مقام تائید یا تکذیب این اخبار نیست گفت : وجود بمب در هواپیما و اقدام تروریستی هیچ ارتباطی با لوفت هانزا ندارد و به پلیس فرانکفورت مربوط است .
وی گفت : هر 296 مسافر در کمال صحت و سلامت به مقصد رسیده اند و بخش ارتباط مردمی ما هم تا کنون هیچ گونه شکایتی در این خصوص دریافت نکرده است .
مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در تهران در گفتگو با مهر :
پرواز فرانکفورت به تهران به دلیل مسائل امنیتی تاخیر داشته است
مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در تهران با تائید تاخیر پرواز روز سه شنبه این شرکت از فرانکفورت به تهران دلیل این تاخیر را مسائل امنیتی عنوان کرد و گفت که اخبار منتشر شده مبنی بر وجود بمب در هواپیما و اقدامات تروریستی به این شرکت ارتباط ندارد و پلیس فرانکفورت باید در این زمینه پاسخ دهد.
مهدی جدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : پرواز روز سه شنبه این شرکت از فرانکفورت به تهران به دلایل امنیتی با 8 ساعت تاخیر انجام شد، اما تلاش لوفت هانزا این بود که به بهترین شکل امنیت مسافران حفظ شود .
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