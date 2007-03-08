پرواز فرانکفورت به تهران به دلیل مسائل امنیتی تاخیر داشته است

مهدی جدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : پرواز روز سه شنبه این شرکت از فرانکفورت به تهران به دلایل امنیتی با 8 ساعت تاخیر انجام شد، اما تلاش لوفت هانزا این بود که به بهترین شکل امنیت مسافران حفظ شود .



یک منبع آگاه در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته بود هواپیمای لوفت هانزا در فرودگاه فرانکفورت آلمان در حال بارگیری و قبل از انتقال مسافرین به داخل هواپیما بود که مامورین امنیتی این فرودگاه با توجه به اطلاعات قبلی به احتمال انجام عملیات تروریستی در این پرواز مشکوک شدند . در مدت 11 ساعته تاخیر این پرواز با بررسیها و تفتیش بدنه هواپیما دو بمب تاخیری یکی در بدنه درب هواپیما و دیگری در محفظه یکی از موتورها پیدا و خنثی سازی شد .



مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در گفتگو با مهر با بیان این که این شرکت در مقام تائید یا تکذیب این اخبار نیست گفت : وجود بمب در هواپیما و اقدام تروریستی هیچ ارتباطی با لوفت هانزا ندارد و به پلیس فرانکفورت مربوط است .



وی گفت : هر 296 مسافر در کمال صحت و سلامت به مقصد رسیده اند و بخش ارتباط مردمی ما هم تا کنون هیچ گونه شکایتی در این خصوص دریافت نکرده است .