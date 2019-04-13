به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی روز جمعه در جریان سفر یک روزه به عسلویه و در نشست با استاندار بوشهر، نماینده مردم دیر کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی و سربازان گمنام امام زمان اظهار داشت: اقدام نابخردانه آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم باعث شد که وحدت و همگرایی در بین مردم، نیروهای مسلح، دستگاه‌های مدنی لشکری و کشوری به‌وجود آمد.

وی اضافه کرد: حرکت آمریکا موجب شد تا همه اعلام کردند که ما یک پاسدار هستیم و این در واقع جانانه ترین سیلی بود که بر گونه ترامپ نواخته شد. این حرکت مردم یک پاسخ بسیار محکمی بود که ترامپ نه از سپاه بلکه از تمام ملت ایران دریافت کرد شاید اگر به سادگی می‌خواستیم این سرمایه اجتماعی تا این حد برای سپاه به وجود بیاوریم به این سادگی امکان پذیر نبود.

علوی افزود: از نظر متحدین آمریکا و کسانی که به تحریم‌های آمریکا برای به زانو در آوردن ایران و ملت ایران چشم امید بسته بودند امروز فهمیده‌اند که این تحریم‌ها و فشارها ملت ایران را به زانو در نمی‌آورد.

وزیر اطلاعات اضافه کرد: به زودی تمامی این تحریم‌ها با ایستادگی ملت ایران، رنگ می‌بازد و رو سیاهی برای ترامپ می‌ماند. اشتباه ترامپ باعث شد تا متحدین آمریکا به ما پیشنهاد مذاکره بدهند، چون متوجه شده‌اند که به رغم همه سر و صداها و ادعاهایی که ترامپ دارد؛ جمهوری اسلامی روز به روز قدرتمند تر می‌شود و این قدرت منشأ گرفته از ایمان یک ملت و رهبری مدبر هست و اگر می‌خواهند آینده و امنیت خودشان را و ثبات استقلال سیاسیشان را تضمین کنند باید به سمت جمهوری اسلامی بیایند.

