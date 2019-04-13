به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، استفاده از این روش جدید باعث می‌شود تا نور، ویروس‌ها و باکتری‌هایی را نابود کند که وجود آنها در ارگان‌های پیوندی می‌تواند پیوند موفق اعضا را به چالش کشیده یا منتفی سازد.

در این فرایند که توسط محققان دانشگاه تورنتوی کانادا ابداع شده، ابتدا یک تزریق وریدی صورت گرفته و خون موجود در ریه‌های اهدا شده با یک مایع نگهدارنده غیرسمی جایگزین می‌شود. اگر چه این کار موجب کاسته شدن از باکتری‌های مضر و مخرب می‌شود، اما آنها را به طور کامل نابود نمی‌کند و فرد پذیرنده باید تا سه ماه آنتی بیوتیک های خاصی را مصرف کند.

تا پیش از این از تابش نور ماورا بنفش برای کاستن از تعداد میکروب‌های مضر در ارگان‌های اهدایی استفاده می‌شد. اما پزشکان کانادایی و برزیلی با همکاری یکدیگر دستگاه ویژه ای را ابداع کردند که همین کار را با دقت و تنوع بیشتری انجام می‌دهد.

برای پیشبرد این فرایند یک داروی حساس به نور هم به درون ریه تزریق می‌شود. سپس نوری قرمز رنگ با طول موج ۶۶۰ نانومتر بر روی بافت ریه تابانده می‌شود تا انرژی آن توسط مولکول‌های دارو جذب شود. در ادامه این انرژی به مولکول‌های اکسیژن در تمامی ویروس‌ها منتقل شده و موجب اکسیده شدن آنها می‌شود. لذا ویروس‌هایی مانند هپاتیت سی و اچ آی وی به طور کامل می‌میرند.

نور دیگر مورد استفاده در این فرایند نور ماورا بنفش است که آن هم به طور مداوم بر روی کل ارگان پیوندی تابانده می‌شود تا ویروس‌ها و باکتری‌های مضر به طور قطعی نابود شوند. این روش در جریان استفاده آزمایشی موفق بوده و در آینده می‌توان از آن در تمامی ارگان‌های حیاتی بدن استفاده کرد.