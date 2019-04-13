به گزارش خبرنگار مهر، مجید اسماعیلی روز شنبه در جلسه هم اندیشی اجرای طرح توسعه باغ‌های دیم و کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار که با حضور معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، نماینده امور اراضی، مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه و کارشناسان فنی برگزار شد، اظهار کرد: مقرر شده که این طرح در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور تا سال ۱۴۰۰ اجرا شود که سهم استان قزوین ۴۳۰ هکتار است.

وی افزود: سهم ۵۰ درصدی برای اجرای طرح توسعه باغات در اراضی ملی و دولتی در برش استان در نظرگرفته شده که مکلف به اجرای آن در استان هستیم.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته طرح اراضی شیبدار در سطح ۱۵۰ هکتار از اراضی شیبدار کشاورزی استان اجرا شده است.

علی اکبری افزود: در همین راستا سهمیه ۴۳۰ هکتاری برای اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین شده که با همکاری ادارات منابع طبیعی و امور اراضی و همچنین تهیه میزان بارش نزولات آسمانی توسط کمیته استانی عملیاتی خواهد شد.

وی تاکید کرد: مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه باید همه نقاط مستعد مناطق دیم با بارش بالای ۳۰۰ میلیمتر در سال با پتانسیل مناسب را به سازمان اعلام کنند.

طرح توسعه باغات دیم و آبی و کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار از سال ۹۷ تاکنون ۱۵۰ هکتار از اراضی شیبدار مستعد استان به زیر پوشش این طرح رفته است.