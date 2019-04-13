اکبر منانی در گفتگو با مهر درباره اهمیت و جایگاهی که دوبله در حال حاضر در صداوسیما دارد، بیان کرد: دوبله از نظر شخص من خیلی جایگاه بالایی دارد و جزو بالاترین هنرهاست درحالی که اینجا توجه چندانی به آن نمی‌شود.

وی با اشاره به بزرگداشت‌هایی که توسط شبکه مستند برای دوبلورها برگزار می‌شود، بیان کرد: من هیچ گاه اهل تبلیغ نبوده‌ام اما با این پروژه همکاری کردم چون عوامل آن به تولید مستندهایی برای به نمایش گذاشتن زحماتی که در این هنر کشیده می‌شود، پرداختند.

منانی اضافه کرد: ما دیگر نیازی نداریم بعد از ۶۰ یا ۷۰ سال معروف شویم و عکسمان روی جلد مجلات و روزنامه‌ها بخورد و اگر حرفی می‌زنیم بابت سختی‌های کار است، ما حرفه سختی داریم که این سختی‌ها را هرکسی نمی‌تواند متوجه شود. ممکن است فردی وارد این حرفه شود اما چون نتوانسته است موفق شود می‌رود و بازیگر می‌شود.

وی با اشاره به احترام و توجه مردم به این حوزه عنوان کرد: این مردم هستند که حق این هنر را ادا می‌کنند و احترام می‌گذارند و از این هنر استقبال می‌کنند، با این حال متاسفانه از طرف خود تلویزیون کمتر به هنرمندان این حوزه توجه می‌شود.

منانی در پایان درباره سرعت بالای دوبله در زمان حاضر که باعث می‌شود کیفیت آثار پایین بیاید هم اظهار کرد: اکنون زمان دوبله یک فیلم سرعت پیدا کرده و گاهی فیلم‌هایی را که در سه روز دوبله می‌شد، در یک روز دوبله می‌کنند. شاید در یکی دو دهه قبل با دوبله یک فیلم می‌توانستید زندگی کنید ولی اکنون نمی‌توان و باید به طور متوالی فیلم دوبله کنید.