آمریکا آماده گفتگو با ایران و سوریه درباره عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری آلمان، " دیوید ساترفیلد" گفت : در زمان دیدار و نشست اواخر هفته ( 19 اسفند) دربغداد، آمریکا برای ثبات بخشی به وضعبت عراق آماده گفتگو با دو کشور مهم همسایه این کشور، یعنی ایران و سوریه است.

ساترفیلد افزود: اگر ما به سمت گفتگو با ایران و سوریه درباره موارد مربوط به عراق پیش می رویم؛ این مربوط به موضوعاتی درباره ثبات، امنیت ، صلح درعراق است و به معنی تغییر در سیاست و شکست نیست.

وی از پاسخ به این سوال که آیا فرستادگان آمریکا با نمایندگان ایران و سوریه گفتگو خواهند کرد یا خیر، خودداری کرد.

نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه کشورهای همسایه عراق در 10 مارس ( 19 اسفند) در بغداد گردهم جمع خواهند شد و درباره مسائل مربوط به عراق گفتگو خواهند کرد.

این برای اولین بار است که آمریکا در کنار ایران و سوریه به طور رسمی درصدد گفتگو درباره حل ناآرامی های عراق برمی آید؛ موضوعی که گروه تحقیق عراق خواستار آن شده بود؛گروهی به سرپرستی جیمزبیکر و لی همیلتون سیاستمداران سابق آمریکا چندی پیش درگزارشی از دولت جرج بوش خواسته بود تا فورا برای آرام کردن اوضاع عراق با تهران و دمشق گفتگو کند.

ساترفیلد، اقدام آمریکا را بخشی دیگر از الگوهای وسیع تعامل دیپلماتیک توصیف کرد و گفت : هدف عمده واشنگتن درکنفرانس ایجاد یک جبهه وسیع فشارهای دموکراتیک علیه تهران و دمشق است.

وی افزود: فکر می کنم که این ارزشمند است که ایران و سوریه حرف تمام همسایه های عراق را بشنوند.