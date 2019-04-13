هزینه کرد ۱۲۶ میلیارد تومان از ذخایر هلال احمر برای سیل اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی، صبح شنبه در نشست تشریح خدمات هلال احمر در استان‌های سیل زده، گزارش کمک‌ها و محموله‌های بشردوستانه خارجی و اعلام برنامه‌های آینده جمعیت هلال احمر، گفت: متأسفانه امسال تعدادی از استان‌های کشور ازجمله استان‌های گلستان مازندران، ایلام، خوزستان و لرستان درگیر سیل بودند. در طول این مدت بیش از ۴۴۵ هزار نفر توسط جمعیت هلال احمر امدادرسانی شده و بالغ بر ۲۲۷ هزار نفر اسکان اضطراری شده‌اند که بیش از ۱۰۰ هزار نفر در خوزستان بودند. توزیع بسته‌های ۷۲ ساعته غذایی، توزیع بیش از ۴۰ هزار چادر اسکان، اعزام تیم‌های درمان اضطراری، اعزام تیم‌های سحر برای حمایت روانی نیز اقداماتی است که در طول این مدت انجام شده است.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی تا امروز صبح داشتیم و ۳۰ میلیارد کمک‌های غیرنقدی است. انتظار می‌رود که با توجه به خصلت ایرانی‌ها و گستردگی حادثه شاهد کمک‌های بیشتر مردم باشیم.

پیوندی درباره کمک‌های خارجی گفت: تاکنون یک دلار کمک نقدی نیز به دلیل تحریم‌ها به حساب هلال احمر واریز نشده است. اما کمک‌های غیر نقدی از سوی کشورهایی ازجمله کویت، فرانسه، آذربایجان، پاکستان و دیگر کشورها برای مردم سیل زده کشور فرستاده شده است.

وی تصریح کرد: همدلی و همکاری تمامی دستگاه‌ها، مردم، نیروهای مسلح و نیروهای امدادی موجب تسریع در امدادرسانی شده است. امیدواریم کمک‌های مردم ادامه داشته باشد تا قادر به جبران گوشه‌ای از خسارات وارد شده به هموطنان باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر عنوان کرد: مردم عزیز در زلزله کرمانشاه ۶۳ میلیارد تومان کمک نقدی کردند و ما نیز پس از زلزله سود بانکی این مبلغ را میان مردم توزیع کردیم. فعلاً بر اساس گزارش پزشک قانونی ۷۰ نفر جان باخته‌اند و قرار است به عنوان کمک اولیه ۱۰ میلیون تومان به خانواده‌های این افراد اعطا شود.

وی افزود: پس از سیل مشکلات معیشتی و روحی و روانی برای مردم ایجاد خواهد شد که جمعیت هلال احمر تا پایان مشکلات در کنار مردم باقی خواهد ماند و این امر با یاری مردم و همکاری تمامی دستگاه‌ها محقق خواهد شد.

پیوندی بیان کرد: تا امروز ۱۲۶ میلیارد تومان از ذخایر و بودجه جمعیت هلال احمر در حادثه سیل اخیر هزینه شده است. با توجه با گستردگی سیل اما تلفات کم جانی یکی از نقاط قوت بود که حاکی از اقدام خوب نیروهای امدادی و دستگاه‌ها است. در موضوع تلفات حدود ۲۰ نفر مربوط به حادثه تلخ شیراز است. با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی خوشبختانه موفق به امدادرسانی سریع در مناطق شدیم. همدلی تمام نیروهای امدادی، نیروهای مسلح و وزارت خانه‌ها نیز نقطه قوت دیگر سیل اخیر بود که اسکان، درمان و تغذیه اضطراری برای سیل زدگان فراهم شد.

رئیس جمعیت هلال احمر با ارائه آماری گفت: جمعیت هلال احمر از ۲۵ اسفند ۹۷ و به مدت ۲۲ روز طرح امداد نوروزی را اجرا کرد. در این طرح حدود ۱۴۰۰ پایگاه ثابت و غیر ثابت امداد و نجات در ایام نوروز فعال بود. در طرح ایمنی و سلامتی نیز نگاه ما علاوه بر امداد رسانی فرهنگ سازی نیز بود که با برپایی چادرهای فرهنگی این فضا را ایجاد کردیم و حدود ۱۰ هزار نفر از جوانان در ۱۲۰۰ تعداد از پایگاه‌های شهرها در این زمینه فعالیت کردند. حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز به پایگاه‌های ایمنی و سلامت ما مراجعه کرده و حدود ۷۷۴ هزار نفر نیز از ایستگاه‌های سلامت استفاده کردند.

پیوندی در خصوص کمپ‌های امدادی نیز ابراز داشت: طبق روند معمول افراد باید در کمپ‌هایی که امکان امدادرسانی و ارائه خدمات وجود دارد اسکان یابند و در استان گلستان نیز در مکان‌های اسکان برپا شد و خدمات درمانی به مردم ارائه شد. در استان خوزستان نیز ۷۴ مکان برای کمپ‌های امدادی ایجاد شد.

وی در پاسخ به این سوال که کمک‌های مردمی تا چه زمانی نیاز به ادامه دارد، توضیح داد: هنوز بحران سیل در استان‌ها رفع نشده و پس از بهبود وضعیت این موضوع از سوی هلال احمر اعلام خواهد شد اما این امر پس از رفع بحران و بررسی آسیب‌ها انجام خواهد شد. گزارش عملکردها نیز به صورت مستند منتشر خواهد شد تا مردم بدانند که کمک‌های نقدی آنان تنها صرف کمک به مردم سیل زده خواهد شد.

پیوندی در خصوص کمک‌های خارجی تصریح کرد: تاکنون به دلیل تحریم‌های بانکی هیچ وجه نقدی به دست ما نرسیده و حتی سازمان صلیب سرخ نیز قرار است به ما ۵۰۰ هزار یورو اعطا کند اما همچنان از کمک ایرانی‌های خارج از کشور و اتحادیه اروپا قادر به دریافت وجهی نشدیم.

پیوندی در خصوص توزیع چادرهای هلال احمر و ایجاد اختلالاتی ازجمله فروش آن هادی سایت دیوار توسط برخی از مردم گفت: با توجه به وضعیت مکانی مناطق سیل زده راهی به جز تحویل چادر به خود مردم وجود ندارد و اقدامات خلاف نیز توسط پلیس پیگیری خواهد شد.

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