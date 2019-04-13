«رونق تولید» در گرو رفع موانع و پرهیز از شعار زدگی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سمانه سادات فقیه سبزواری: «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی» و «رونق تولید» عناوین شعارهایی است که رهبر معظم انقلاب در شروع سه سال اخیر به عنوان سرلوحه‌ای برای مردم و مسئولین مطرح کردند.

نام گذاری‌های سلسله وار که توسط رهبر معظم انقلاب در آغاز هرسال انجام می‌شود و در چند سال اخیر رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفته است، نقشه راهی است که بر اساس حکمت و دور اندیشی؛ برای خنثی کردن نقشه‌های شوم دشمنان ترسیم می‌شود.

دشمنان که سربلندی این کشور را برنمی تابند وارد جنگ اقتصادی با ایران شدند و در این راستا رونق تولید داخلی است که می‌تواند بار دیگر نقشه شوم دشمنان را خنثی کند.

وظیفه‌ای بر عهده جوانان

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) طی سخنانی با اشاره به نام گذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب اظهار کرده است: رونق تولید در اقتصاد کشور نقش اساسی دارد و شعارسال در چارچوب اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تعیین جهت گیری نظام اسلامی است؛ که نقشه کلی راه برای خواص و ایجاد حساسیت برای همگان است.

آیت الله سید محمد سعیدی با تأکید بر اینکه تحقق شعار سال شناخت ظرفیت‌ها، برنامه ریزی و شناخت کمبودها و آسیب‌ها و مقابله با موانع ضروری است، بیان کرد: نقش اصلی این راهبرد و شعار رهبری برعهده جوانان است و تنگناها مسیرساز برای پیشرفت بیشتر و اتکا به توان داخلی است.

امام جمعه قم اضافه کرده است: تحقق این شعار موجب می‌شود که مشکلات معیشتی، مشکلات اشتغال مردم برطرف شده و کشور از بیگانگان و دشمنانش بی نیاز شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با استفاده از ظرفیت‌های انسانی و طبیعی که در کشور موجود است نه تنها نیازهای داخلی را می‌توانیم مرتفع کنیم بلکه در برخی از حوزه‌ها نیز می‌توانیم صادر کننده باشیم و این رویدادهای مهم با تبعیت از فرمان رهبری با محوریت مردم و بخش خصوصی محقق می‌شود و تحول عظیمی را در بخش اقتصادی شاهد خواهیم بود.

حفظ اشتغال و کارآفرینی نخستین اولویت دولت است

استاندار قم نیز با بیان اینکه حفظ اشتغال و کارآفرینی نخستین اولویت دولت در رابطه با رونق تولید است، عنوان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تسهیل‌گری‌های لازم را انجام دهند.

بهرام سرمست، سیاست کلی استان و کشور را برداشتن موانع از مسیر حرکت واحدهای تولیدی دانست و گفت: حمایت از واحدهای صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید از برنامه‌های مهم دولت به شمار می‌رود که در این زمینه به سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان دستور داده شده تا با شناسایی واحدهای تعطیل عامل تعطیلی آنها بررسی و مشکلات آنان برطرف شود.

تا سرمایه‌گذاری صورت نگیرد قطعاً شاهد تولید نخواهیم بود و هیچ‌گاه اشتغال‌زایی را نخواهیم داشت

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم نیز با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۷ با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» بیان کرد: برای تحقق این شعار حرکت‌های خوبی از سوی تولید کنندگان و مصرف کنندگان صورت گرفت.

مهرداد غضنفری نام گذاری امسال را با عنوان «رونق تولید» مورد اشاره قرار داد و گفت: به حرکت در آوردن چرخ تولید تنها به عهده دولت نیست و در این راستا همه مسئولان، ارکان و قوای نظام اسلامی، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مردم نقش مهمی دارند که باید با هم افزایی برای تحقق این شعار تلاش کنند.

معاون استاندار قم با تأکید بر اینکه تا سرمایه‌گذاری صورت نگیرد قطعاً شاهد تولید نخواهیم بود، عنوان کرد: در صورتی که این دو مهم محقق نشود هیچ‌گاه اشتغال‌زایی را نخواهیم داشت که بخواهیم معضل بیکاری را برطرف کنیم.

تأکید بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی داخلی

یکی از مهمترین مسائلی که موجب رونق تولید می‌شود، تولید محصولات با کیفیت است که در کالاهای داخلی باید به این مسئله به صورت جدی توجه شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بهبود کیفیت تولیدات داخلی را رمز استقبال از محصولات تولید استان دانست و عنوان کرد: افزایش کیفیت محصولات تولیدی از دیگر رویکردهای مهم استان در سال ۹۸ است که سازمان استاندارد قم مسئولیت مستقیم در نظارت و ارزیابی محصولات را برعهده دارد.

محمود سیجانی با بیان اینکه افزایش تولید صادرات محور از رویکردهای مهم استان در سال ۹۸ است، عنوان کرد: یکی از جلوه‌های اصلی رونق تولید و حمایت از کالاهای صادرات محور، ارزآوری و حل شدن بخشی از مشکلات کشور در این حوزه مهم است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به بیان رقم اعتبارات پرداخت شده در قالب تسهیلات رونق تولید در قم اشاره و عنوان کرد: از ابتدای سال مالی امسال بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در سه بخش صنعت، جهاد و گردشگری پرداخت شده است.

مشکلاتی بانکی از مهمترین موانع رونق تولید

اما تولید کنندگان که خود محور این شعار هستند از همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی گلایه دارند.

تمام فرمول و سازوکارهایی که در بانکداری کشور اجرا می‌شود کاملاً یک طرفه و به نفع بانک‌ها است

محمد اخوان از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قم مشکلاتی بانکی را از عوامل و دست‌اندازهای مهم تولید و اشتغال دانست و گفت: سازوکار بانک‌های کشور به نحوی است که مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی در آن دیده نمی‌شود، به‌بیان‌دیگر باید گفت بانک‌های کشور اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند.

وی ادامه داد: تمام فرمول و سازوکارهایی که در بانکداری کشور اجرا می‌شود کاملاً یک طرفه و به نفع بانک‌ها است، چراکه آن چیزی که برای این بنگاه‌های اقتصادی از هر چیز دیگری اهمیت دارد کسب سود بیشتر است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که رونق تولید در قم با چالش‌های بسیاری مواجه است که همین چالش‌ها مانع از تولید مطلوب می‌شود.

حسن آقاجانی رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان قم نیز در گفت‌. گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هزینه و ارزش افزوده محصولات تولیدی قم ۷۰ درصد از محصولات تولیدی کشورهای همسایه و حتی دیگر استان‌ها بالاتر است، گفت: معضلات آزار دهنده‌ای بر سر راه تولیدات داخلی وجود دارد که می‌تواند باعث کاهش صادرات و افزایش واردات و کالاهای قاچاق شود.

وی افزود: در استان قم دلالی و واسطه‌گری بیداد می‌کند و این معضلات سنگ‌هایی پیش روی رونق تولید استان هستند که متأسفانه سود این معضل در جیب دلالان خودنمایی می‌کند.

رونق تولید در گرو رفع موانع و یاری تولید کنندگان است تا شاهد به حرکت در آمدن چرخ تولید کشور و به وجود آمدن شرایط مطلوب برای صادرات باشیم. در این راستا می‌طلبد دست‌های پشت پرده‌ای که همواره مانع رشد اقتصادی و به حرکت در آمدن چرخ تولید می‌شود را برای همیشه قطع کنیم تا بتوانیم به هدف دست یابیم.