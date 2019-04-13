سید محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چهار خطه شدن محور سوادکوه اظهار داشت: با توجه به دبی بالای سیلاب شاهد رانش و تخریب نقطه‌ای در محور سوادکوه بودیم.

وی گفت: در سه نقطه محور سوادکوه شامل کارسالار، روبروی مسکن مهر پل سفید، سرخ کلاً زیرآب براثر سیلاب و خالی شدن زیر جاده با رانش مواجه شدیم و در محدوده کارسالار که بخشی از خط انتقال آب شیرگاه از حاشیه آن عبور کرده است وضعیت بارش سبب شد تا در این نقطه نیز با رانش مواجه باشیم.

نظری با اشاره به تهیه سند کنترل سیلاب در استان اظهار داشت: این سند اسفندماه سال قبل به تصویب رسید و در گذشته مازندران فاقد سند بود و در این سند، به حوزه راه وشهرسازی توجه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران تصریح کرد: با تخصیص منابع ملی امیدواریم از سال آینده اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف صورت گیرد و طبق آئین نامه حدود یک کیلومتر بالادست و پایین دست جاده، برداشت مصالح از رودخانه ممنوع بوده و به این مسئله در سند تهیه شده توجه شده است.

وی اجرای طرح دیوار ضامن، زهکشی و حائل و طراحی متدهای فنی در حوزه راه نکا و بهشهر را از برنامه‌ها بیان کرد و گفت: از اردیبهشت ماه عملیات فنی و اجرایی در نقاط آسیب دیده انجام می‌شود.