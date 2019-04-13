به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مدیران کل آموزش و پرورش و مدیران کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قطب ۵ کشور شامل استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، مازندران و گلستان با حضور علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

علی الهیار ترکمن در این جلسه اظهار کرد: حس نوع‌دوستی و کمک به هم‌نوع ایجاب می‌کند که در مواقع گرفتاری و بلایای طبیعی در کنار هم باشیم و به یاری هم بشتابیم، سیل، تلنگری بود تا در سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بازنگری صورت پذیرد تا اشتباهاتی که در ساخت و سازهای غیر اصولی وجود دارد اصلاح شود و از آنها جلوگیری به عمل آید.

وی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های آموزش و پرورش در جریان سیل اخیر افزود: بعد از سیل ما با سه موضوع، فضاهای آموزشی، نیروی انسانی و دانش‌آموزان متأثر از سیل مواجهیم و باید در همه این موارد تدابیر لازم را اتخاذ کنیم.

وام ۲۰ میلیون تومانی برای فرهنگیان آسیب‌دیده از سیل

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: از ابتدای سیل تلاش کردیم تا علاوه بر جبران خسارات به فضا و تجهیزات آموزشی، آلام همکاران و دانش آموزان را نیز کاهش دهیم در همین رابطه وزیر آموزش و پرورش با مدیر عامل بانک ملی مذاکره کرد و مقرر شد تا وام ۲۰۰ میلیون ریالی کم‌بهره به فرهنگیان متأثر از سیل تعلق گیرد.

وی بیان کرد: همچنین بعد از مذاکرات با صندوق ذخیره فرهنگیان تصمیم گرفته شد تا از طریق شرکت لیزینگ فرهنگیان، فرش، یخچال و تلویزیون به صورت اقساط بلندمدت بدون بهره در اختیار فرهنگیان سیل‌زده قرار گیرد. بیمه معلم نیز به هر دانش‌آموزی که بعد از سیل و در سال جدید وارد مدرسه می‌شود نوشت افزار و لباس مناسب را هدیه خواهد کرد.

الهیار ضمن تأکید بر مستندسازی تجارب بحران سیل گفت: بدون شک این تجارب به ما کمک خواهد کرد تا در صورت بحران‌های مشابه بتوانیم تصمیمات بهتری را اتخاذ کنیم، از سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس می‌خواهیم که در استان‌های باران خیز و متأثر از بلایای طبیعی در نقشه تیپ مدارس تغییراتی متناسب با شرایط و اقتضائات منطقه ایجاد کند.

وی ضمن تاکید بر تشکیل جلسات قطبی گفت: استان‌های قطب می‌توانند همانند نیروهای واکنش سریع در هنگام نیاز به سرعت نسبت به امدادرسانی و یاری رساندن به همدیگر کمک کنند.