به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مهراوه شریفی‌نیا جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره بین‌المللی ‏ Diamond Film Awards ایتالیا را برای فیلم «پیاده» از آن خود کرد.

فیلم کوتاه «پیاده» به کارگردانی شکوفا کریمی و قلم هاله مشتاقی نیا، تاکنون بیش از ٩ حضور در جشنواره‌های معتبر جهانی داشته و در کشورهای آمریکا، ایتالیا، صربستان و هند و ایران به نمایش در آمده است.

فیلم کوتاه «پیاده» توسط هاله مشتاقی نیا نوشته شده و داستان زن جوان افغانی است که به همراه همسرش به صورت غیرقانونی وارد ایران شده‌اند. در این اثر بازیگرانی چون مهراوه شریفی نیا، شبنم فرشاد جو، مه‌لقا باقری، سیدعلی صالحی، کریم امینی و سپند امیرسلیمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

شکوفا کریمی که پیش از این در سمت دستیار کارگردان، برنامه ریز، مدیرتولید و مجری طرح در سینما فعالیت داشته است، تجربه ساخت فیلم‌های مستند و کوتاهی مانند «ایرانستاگرام» را در کارنامه دارد که ۲ سال پیش در جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش درآمد.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تدوین: مستانه مهاجر، تصویربردار: حسن کریمی، طراح صحنه و لباس: منیر فدایی، طراح چهره پردازی: شهرام خلج، صدابردار: مهرداد اکبرزاده، دستیار کارگردان: مرجان حق‌پرست، عکس: احمدرضا شجاعی، منشی صحنه: دنیا راد، مشاور لهجه افغان: مهتاب جعفری، مدیرتولید: علی مهرآسا، مجری طرح: حنیف سروری.