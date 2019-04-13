خسارت ۱۰ میلیارد تومانی سیل به کشاورزی آبدانان

عباس پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جریان بارش‌های سیل آسای هفته گذشته خسارت‌هایی به زیرساخت‌های کشاورزی شهرستان آبدانان وارد شد.

وی افزود: بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان خسارات به بخش کشاورزی شهرستان وارد شد که عمده این خسارت‌ها شامل جاده‌های بین راهی مزارع، ابنیه، ایستگاه‌های پمپاژ و کانال‌های کشاورزی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین خسارت‌هایی دیگر شامل تخریب اراضی حاشیه رودخانه‌ها، آبگرفتگی مزارع، تجمع رسوبات در اراضی زراعی و نیز تخریب اراضی زراعی وارد شده است.

پیری عنوان کرد: همچنین خسارت‌هایی به دام‌ها و دامداران سطح شهرستان وارد شده که بر این اساس فرم‌های برآورد خسارت در اختیار کشاورزان آسیب دیده قرار گرفته است.