۵ دانشجوی مفقود شده در آب گرم معدنی لوت نجات یافتند

محمد ولی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: دو خانم و سه آقای دانشجوی زمین شناسی که دیروز در آبگرم معدنی لوت، منطقه کافه زینب مفقود شده بودند، نجات یافتند.

وی با بیان اینکه این پنج دانشجو صبح روز جمعه برای تحقیقات زمین شناسی و نمونه برداری به منطقه آب گرم رفته بودند، اظهار کرد: به دنبال بارندگی‌ها و جاری شدن آب در مسیر رودخانه گرفتار می‌شوند.

ولی زاده با دریافت خبر مفقودی از سوی دوستان آنها در ساعت ۱۶ عصر، نیروهای هلال احمر به منطقه اعزام شدند، افزود: تلاش چهار ساعته پنج نیروی هلال احمر و سه نفر از نیروی انتظامی این افراد را نجات داد.

رئیس اداره هلال احمر شهرستان خوسف بیان کرد: از دانشجویان خواستاریم در اینگونه از برنامه‌ها، ۱۱۰ و یا هلال احمر را قبل از حرکت در جریان بگذارند.

وی تاکید کرد: همچنین خانواده‌ها را قبل از انجام برنامه، از مسیر و برنامه‌هایشان در جریان بگذارند.